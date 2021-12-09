النصر في مواجهة اليرموك اليوم

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يبحث النصر عن انتصاره الثاني في الدوري الممتاز عندما يحل ضيفاً على اليرموك في الـ 06:40 مساء اليوم على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الرابعة من المسابقة التي تختتم غداً بمواجهتي القادسية مع التضامن والكويت مع السالمية.

ويحتل النصر المركز الرابع برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز على السالمية 3-2 والتعادل مع الفحيحيل 0-0 ومع كاظمة 1-1، في حين يتذيل اليرموك جدول الترتيب بلا رصيد بعد أن خسر مبارياته الثلاثة أمام الكويت 2-4، وكاظمة 1-3، والتضامن 1-2.

وكان النصر في طريقه لتلقي خسارته الأولى في المسابقة أمام كاظمة في الجولة الماضية لولا الهدف الذي سجله الأردني عدي الصيفي في الدقيقة من المباراة التي قدم فيها العنابي أداءً جيداً. وبدأ النصر الذي يقوده المدرب الوطني سلمان عواد المسابقة بانتصار مثير على السالمية بعد أن قلب تخلفه بهدفين إلى الفوز 3-2، ثم تعادل مع الفحيحيل 0-0 في مباراة لم يظهر فيها الفريق بالمستوى المطلوب، قبل أن يتعادل مع كاظمة 1-1. ويملك عواد أسماء مميزة خصوصاً في الجانب الهجومي بوجود محمد دحام ومحمد عبدالهادي والنيجيري دينيس سيسوجو ويعقوب الطراروة بالإضافة إلى مشاري العازمي وخالد شامان في الوسط. في المقابل لم يكن اليرموك سيئاً في مبارياته الثلاث رغم الخسارة فيها جميعاً، فقد ظهر فريق المدرب الوطني أحمد حيدر بصورة جيدة أمام الكويت وتمكن من التقدم أولا ثم التعادل 2-2 قبل الخسارة 2-4، كما كان نداً لكاظمة والتضامن في الجولتين الماضيتين.

