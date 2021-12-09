لايبزيغ إلى ملحق الدوري الأوروبي

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حجز لايبزيغ الالماني بطاقته الى ملحق الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» بفوزه 2-1 على ضيفه مانشستر سيتي الانكليزي الضامن تأهله الى الادوار الاقصائية من دوري أبطال أوروبا، برفقة باريس سان جرمان الفرنسي الفائز 4-1 على ضيفه كلوب بروج البلجيكي، أول من أمس في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الاولى. وبعد أن ضمن سيتي صدارة المجموعة في الجولة السابقة بفوزه على سان جرمان الذي رافقه الى الدور الثاني في الوصافة، اقتصر الامر على هوية الفريق الذي سيتأهل لخوض ملحق يوروبا ليغ بين لايبزيغ وبروج. ورفع الفريق الالماني رصيده الى 7 نقاط في المركز الثالث أمام بروج (4) وخلف سان جرمان (11) وسيتي (12). وخلافًا للنظام السابق الذي يؤهل أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري الابطال مباشرة إلى الدور الثاني من يوروبا ليغ، تخوض الاندية اعتبارًا من الموسم الحالي ملحقًا ضد الفرق التي تحتل الوصافة في مجموعاتها في الدوري الاوروبي، لإكمال عقد المتأهلين الى الدور الـ16.

في المباراة الاولى على ملعب «بارك دي برانس»، سجل كل من كيليان مبابي (2 و7) والارجنتيني ليونيل ميسي (38 و76 من ركلة جزاء) ثنائية لسان جرمان، فيما أحرز ماتس ريتس هدف الضيوف (68). وكان باريس سان جرمان وصيف العام 2020 اكتفى بالتعادل 1-1 في بروج في المباراة التي جمعت الفريقين في المرحلة الاولى في أغسطس الفائت.

وفي الثانية، وأمام مدرجات فارغة بسبب القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، حقق لايبزيغ فوزه الثاني في دور المجموعات هذا الموسم بهدفي المجري دومينيك سوبوسلاي (24) والبرتغالي أندري سيلفا (71)، فيما أحرز الجزائري رياض محرز هدف الضيوف (76).

وفي ظل معاناته في الدوري المحلي هذا الموسم، خلافًا للمواسم الثلاثة الماضية التي أنهاها في مركز يؤهله الى دوري الابطال، حيث يحتل المركز الحادي عشر، كان لايبزيغ عازمًا على البقاء في المنافسة القارية كون الفائز بلقب يوروبا ليغ يخوّله خوض غمار دوري الابطال الموسم المقبل.

