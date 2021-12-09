كلوب: فخور جداً

دوليه

شعر مدرب ليفربول يورغن كلوب، بالسعادة بعدما حقق فريقه الفوز على مضيفه ميلان 2-1 أول من أمس، في ختام مشواره بالدور الأول من مسابقة دوري أبطال أوروبا. وأصبح ليفربول بهذا الفوز، أول فريق إنكليزي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة، رغم أنه خاض اللقاء بمجموعة من اللاعبين البدلاء المطعمين بالأساسيين. وقال كلوب في تصريحات لشبكة «بي تي سبورت» عقب انتهاء اللقاء: «فخور جدا. خصوصا أنها المباراة السادسة لأكون صادقا، اخترنا هذه التشكيلة لأننا أردنا الفوز بالمباراة، كنا بحاجة إلى سيقان جديدة. كنا بحاجة إلى الرغبة في خوض هذه المباراة وأن نكون مشتعلين، وهو أمر صعب في هذا الجدول المزدحم». وأضاف: «ما فعله الشبان الليلة.. لم أكن لأشعر بالفخر أكثر. لقد كانت مباراة رائعة. أنا سعيد للغاية، الأداء كان رائعًا بعد 21 تسديدة، كانت هناك العديد من المواقف حيث لعبنا بشكل رائع ودافعنا بحماس وبشكل منظم جيدًا». وسئل كلوب عن الحركة الفنية المذهلة التي قام بها مدافعه ناثانيل فيليبس في الشوط الثاني، عندما تخلص داخل منطقة جزائه من لاعبين، فأجاب: «»نعم! إنها محطة اللقاء أليس كذلك؟ لا، لقد لعب مباراة رائعة». وتابع: «أراد أليسون اللعب بشكل يائس وهذا يقول الكثير عنه، كان ساديو ماني ومحمد صلاح استثنائيين ومقدار المساعدة الدفاعية من قبلهما كان رائعًا، هذا المزيج من السيقان الجديدة والجودة كان جيدا حقا».