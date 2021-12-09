جواد بوخمسين: مصر في عهد السيسي تشهد نهضة شاملة

وطن النهار

استقبل رئيس تحرير «النهار» عماد جواد بوخمسين أمس السفير الاسترالي لدى البلاد جونتان غيلبرت حيث استعرضا العلاقات الكويتية - الاسترالية ودور الاعلام في تطويرها.

وكشف غيلبرت عن ان بلاده ستستأنف اصدار التأشيرات منتصف هذا الشهر للحالات الخاصة والطلبة على أن تستأنف اصدار التأشيرات السياحية للكويتيين بداية العام اي في بداية شهر يناير المقبل.

وأوضح أن الدخول الى بلاده يستدعي تقديم فحص (P.C.R) قبل السفر بـ 72 ساعة.

واستقبل بوخمسين السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت وتعد هذه الزيارة الأولى لشلتوت بعد تقديم اوراق اعتماده لسمو ولي العهد يوم الثلاثاء.

وقد استعرض الجانبان العلاقات بين البلدين وخصوصا في المجالات الاستثمارية وسبل تعزيزها.

وأكد شلتوت أنه سيعمل على تذليل جميع العقبات التي من شأنها أن تعيق الاستثمارات الكويتية في مصر، خصوصا وأن القطاع الخاص الكويتي يعد من اوائل الاستثمارات في مصر.

واشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين مثنيا على لقائه بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

من جانبه رحب رئيس مجلس ادارة مجموعة بوخمسين القابضة السيد جواد بوخمسين بالسفير شلتوت والوفد المرافق مبيناً أن العلاقة التي تربط الشقيقتين تاريخية وقوية.

كما اشاد بالتطور الاقتصادي والنهضة التي تشهدها مصر والمشاريع التي تقام في مختلف انحائها، مثنيا على الجهود التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة وتطوير مصر.

وأوضح شلتوت أن نمو الاقتصاد المصري وصل إلى 9?2 وذلك وفق الاحصائيات الاخيرة ومن المتوقع أن ترتفع النسبة في العام المقبل.

حضر اللقاء نائب رئيس التحرير سامي النصف والمستشار بالسفارة المصرية محمد فضالي والمستشار الاعلامي أحمد أبو المجد.

