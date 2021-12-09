الكويت تسلَّمت طائرتي «يوروفايتر - تايفون»

وطن النهار

تسلمت القوة الجوية الكويتية أول طائرتين (يوروفايتر - تايفون) من الجيل الأحدث والأكثر تطورا في العالم التي تتولى مجموعة (ليوناردو) الايطالية تصنيعها.

وتصدر مراسم تسليم الطائرات الكويتية في قاعدة كازيلليه بتورينو سفير الكويت لدى ايطاليا الشيخ عزام الصباح ونائب قائد القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين والمدير التنفيذي لشركة الطائرات والفضاء بالمجموعة الايطالية ماركو زوف والرئيس التنفيذي لشركة يوروفايتر المشتركة هيرمان كلاسين والعديد من الشخصيات والضباط الكويتيين.

وقال اللواء الركن المزين في تصريح لـ (كونا) بهذه المناسبة «حضرنا اليوم تسلم أول طائرتين من فوج مقاتلات (يوروفايتر الكويتية) الأحدث في العالم والتي ستصل الكويت يوم 14 ديسمبر القادم للبدء في تسليم الدفعات التالية كثمرة لمشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية ومفاهيمية لجاهزية القوات الكويتية».

ولفت الى ما بذل من جهد كبير على مدى مراحل مشروع اليوروفايتر الكويتية الذي بدأ في عام 2015 لتصميم طائرة حديثة تدمج أفضل تكنولوجيات الطيران والتسليح الحالية والمستقبلية قادرة على تلبية ومواكبة احتياجات الدفاع الوطنية في مواجهة مختلف التحديات مشيدا بجهود القيادات التي توالت على متابعة وتحقيق هذا الانجاز.

وأوضح نائب قائد القوة الجوية أن طائرات اليوروفايتر الكويتية تمثل أحدث معايير المقاتلات متعددة الأدوار في العالم تتميز بقدرات الحرب الالكترونية وقدرة الرد فائقة السرعة وبالتسليح الصاروخي المتطور المتنوع ومزودة برادار المسح الإلكتروني (كابتور اي سكان) الأكثر تطورا ما تعد طفرة حقيقية للقوة الجوية ترتقي بمهارات الطيار الكويتي.

