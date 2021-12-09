«نزاهة» نظَّمت منتدى «اليوم العالمي لمكافحة الفساد»

وطن النهار

نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) منتدى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف اليوم التاسع من ديسمبر من كل عام كمناسبة يحتفل العالم بها لإذكاء الوعي بمخاطر الفساد ودور الاتفاقية الأممية في الحد من مخاطره والوقاية منه.

وناقش المنتدى تشريعات واجراءات عدة تمثل التدابير الرامية لمنع الفساد والوقاية منه، بحضور نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار نواف المهمل و الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة بمجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم فؤاد المدير والأمين العام المساعد لقطاع الوقاية والمهندسة أبرار الحماد بمشاركة مسؤولين ومختصين في مجالات مكافحة الفساد والقانون والمجتمع المدني من داخل وخارج الكويت تمثلت بجمعية الشفافية الكويتية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ومبادرة استرداد الأموال المسروقة STAR ومركز الشفافية الأردني والبنك الدولي.

وتناول المنتدى محورين مهمين في الجهود الوقائية والإجرائية القانونية لمكافحة الفساد، حيث دار المحور الأول حول حق الوصول على المعلومات واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

أما المحور الثاني ناقش دور الإفصاح والكشف عن الذمة المالية في منع ومكافحة الفساد.

