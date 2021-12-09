العتيبي: الانتهاء من إعداد مشروع قانون تعارض المصالح

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي، عن انتهاء الجمعية من إعداد مشروع قانون لتعارض المصالح.

وقال العتيبي: انطلاقا من دور جمعية النزاهة الوطنية الكويتية التنموي والفني كإحدى مؤسسات المجتمع المدني وتفاعلا مع دعوة مجلس الوزراء بضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني في سن التشريعات المتعلقة بالنزاهة والشفافية، قامت الجمعية بالعمل بشكل مستمر ومن خلال كوادرها المتخصصة بالعمل لإصدار مشاريع قوانين تتعلق بالنزاهة والشفافية اولها هذا المشروع الذي سوف يتم تقديمه للجهات المعنية حتى تتم مناقشته خلال لجان مجلس الأمة وعرضه على المجلس وبإذن الله يأخذ طريقه نحو التشريع.

واوضح العتيبي ان مشروع القانون الذي اعدته الجمعية متوافقاً مع الدستور ومع التشريعات، وكذلك تم الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في حكم المحكمة الدستورية التي ابطلت القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح وسقوط اللائحة التنفيذي. واكمل العتيبي ان القوانين التي تتعلق بمحاربة الفساد تعد من اهم القوانين التي تعد مطالب سياسية ومهنية واجتماعيه في الوقت الحالي، مضيفا: ويتزامن اعلان الانتهاء من هذا المشروع مع اليوم العالمي لمحاربة الفساد 9 ديسمبر.

