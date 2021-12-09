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وطن النهار

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إقامة علاقات بين الكويت وجزر كوك


وقعت الكويت بيانا مشتركا مع جزر كوك لاقامة علاقات دبلوماسية. وقال سفير الكويت لدى نيوزيلاند أحمد الوهيب انه وقع البيان المشترك مع المفوضة السامية لجزر كوك في نيوزيلاند أليزابيث رايت.
وأفاد الوهيب بأن أهمية العلاقات مع جزر كوك تكمن في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية، لافتا الى ان كوك فيها فرص استثمارية وسياحية واعدة وتعتبر عضوا فعالا في العديد من منظمات ووكالات الأمم المتحدة.
وأوضح أن الكويت تعد الدولة الـ57 التي قامت بتوقيع اتفاقية مع جزر كوك معربا عن تطلعه وتطلع المفوضة السامية رايت إلى تنسيق الجهود في دعم العلاقات الثنائية والجهود الدولية بما يصب في مصلحة البلدين.


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