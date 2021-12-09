الناصر: زيارة محمد بن سلمان للكويت لبنة أخرى في صرح علاقاتنا والمملكة

وطن النهار

أعرب وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر عن تطلعه للزيارة «المرتقبة والمهمة» لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية إلى البلاد والتي «تضيف لبنة أخرى في صرح العلاقات القوية بين البلدين الشقيقين». جاء ذلك في تصريح أدلى به وزير الخارجية للصحافيين على هامش مشاركته في احتفالية سفارة دولة قطر لدى البلاد بمناسبة (اليوم الوطني القطري) بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي. وقال إن «زيارة ولي العهد السعودي تاريخية وتأتي للقاء شقيقيه سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد».وأضاف أن «الشعب الكويتي يحتفي بشكل كبير بهذه الزيارة المهمة والتي هي امتداد للعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين».

وفي ما يتعلق بقمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الثانية والأربعين قال وزير الخارجية: إن أملا كبيرا ينعقد على هذه القمة المفصلية فيما يخص العمل الخليجي المشترك وتوحيد الأواصر القوية التي تجمع دول (التعاون).

وذكر أن «آلة (مجلس التعاون) بدأت تعمل بكل همة ونشاط لتعزيز هذه الأواصر وتوثيقها في كل المحطات والأصعدة والتي ستسهم وبشكل فعلي في تحقيق مصالح ورخاء شعوب دول مجلس التعاون». وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في بيان أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجه إلى سلطنة عمان في مستهل جولة رسمية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي يلتقي خلالها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك. وذكر البيان أن الزيارة تأتي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين وانطلاقا من حرصه على التواصل مع قادة دول (التعاون) وتعزيزا لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس.

