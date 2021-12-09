الحجرف: جولة محمد بن سلمان تعزيز للبيت الخليجي الكبير

وطن النهار

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف الحجرف أن جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان لدول مجلس التعاون تأتي تعزيزا للبيت الخليجي الكبير.

وأضاف الحجرف في بيان أن الجولة تأتي انطلاقا من العلاقات التاريخية الممتدة التي تربط المملكة بشقيقاتها دول المجلس وتعزيزا لأواصر المودة والمحبة ووشائج القربى التي تجمع بين قيادات ومواطني دول المجلس وتنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتطوير العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات ودفعها نحو آفاق أرحب.

وأكد أن الجولة الخليجية تأتي تعزيزا للآمال والتطلعات وترسيخا للعلاقات المتميزة والوثيقة التي تجمع شعوب دول المجلس لافتا الى أن هذه الزيارات الأخوية لها دور بارز في دفع وتيرة التعاون وتطوير آلياتها في جميع الميادين لتحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعوب المجلس.

وقال إن توقيت الجولة الخليجية قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ42 للمجلس الأعلى الأسبوع القادم يعكس ما سيطرح من مواضيع ستؤدي بالتأكيد إلى مضاعفة الجهود لخدمة المواطن الخليجي وتدشين العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون التي تشهد نهضة تنموية طموحة تحفظ لمجلس التعاون ودوله ومواطنيه الأمن والاستقرار والرخاء وتعزز مكانته الإقليمية والدولية كصوت للحكمة والسلام.

