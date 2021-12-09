وزير الخارجية: ملياران و700 مليون دولار حجم التبادل التجاري مع اليابان في 2020

أول النهار

أشاد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بعمق العلاقات الكويتية - اليابانية التي بدأت في ديسمبر 1961 مؤكدا انها تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

جاء ذلك في رسالة عبر الفيديو خلال افتتاح معرض صور أقامته سفارة الكويت في طوكيو بعنوان (الصداقة الكويتية - اليابانية) احتفالا بالذكرى الـ 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمشاركة 50 شخصا من بينهم نائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية الياباني تارو هوندا ومحافظة طوكيو يوريكو كويكي ورئيس رابطة الصداقة البرلمانية اليابانية - الكويتية إيسوكي موري وكبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات السياسية والدبلوماسيين ورجال الاعمال.

وقال الناصر في الرسالة «اتذكر مع التقدير والفخر الكبيرين مسار علاقاتنا غير العادية على مر السنين ومرونتها في مواجهة التحديات التي احدثتها الاوضاع الدولية المتغيرة بسرعة اذ حافظت علاقاتنا على نموها المستمر بفضل دعم القيادات السياسية في بلدينا».

وأضاف ان «العلاقات الكويتية - اليابانية بدأت في الخمسينيات من القرن الماضي وتطورت منذ ان وافقت الكويت في عام 1958 على منح شركة الزيت العربية - اليابانية المحدودة امتياز النفط والغاز الامر الذي كان من اهم جوانب التعاون مع الشركات اليابانية الخاصة في هذا المجال اذ تم تصدير اول شحنة نفط الى اليابان عام 1958 قبل اقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».

وأشار الى انه «في مثل هذا اليوم من عام 1961 كانت اليابان من اوائل الدول التي اعترفت باستقلال الكويت» مشيدا بدعم اليابان للكويت ومساهمتها بأكثر من 13 مليار دولار في جهود تحريرها بعد الغزو العراقي عام 1990.

واستذكر الشيخ احمد الناصر مساهمة الكويت بدعم اليابان لمواجهة ما خلفته كارثة الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرقها في شهر مارس عام 2011 قائلا ان الكويت شاركت اليابان حزنها وألمها في هذه المأساة وعرضت مساعدات انسانية عاجلة للتخفيف من اثر الزلزال المدمر بتوجيهات من الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

وأكد ان الكويت تولي اهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع اليابان مشيرا الى انه تم ابرام 16 اتفاقية ثنائية فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين مليارا و700 مليون دولار في عام 2020.

ونوه الشيخ احمد الناصر بدور لجنة رجال الاعمال الكويتية - اليابانية التي أسست عام 1995 ومساهمة القطاع الخاص الفاعلة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية والعميقة الجذور بين البلدين الصديقين آملا تعزيزها والارتقاء بها في مختلف المجالات الى مستوى قيادات بلادنا وطموحاتها الشعبية.وبدوره أشاد سفير الكويت لدى اليابان حسن محمد زمان في كلمته بجهود تعزيز العلاقات بين البلدين والصداقة الطيبة والشراكة الرائعة والدعم الذي لا يتزعزع بينهما خلال ال60 عاما الماضية.

وقال ان «احد الجوانب الأساسية لعلاقاتنا هو التضامن بيننا» مسلطا الضوء على دعم اليابان السريع للكويت بعد الغزو العراقي عام 1990 ومساعدة الكويت لليابان في اعقاب الزلزال والتسونامي عام 2011 من خلال تقديم خمسة ملايين برميل من النفط الخام.

اما هوندا فقال في كلمته ان «البلدين استمرا في تعزيز العلاقات الودية بينهما في مختلف المجالات على مدى العقود الستة الماضية منذ بدء انشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما» واصفا الكويت بالشريك القوي والمورد الموثوق للنفط لليابان.

