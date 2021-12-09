الخميس 09 ديسمبر 2021 ,5 جمادى الأولى 1443
رقم العدد:
4328
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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اقتصاد
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أخبار اليوم
صباح الإنسانية
الأولى
أول النهار
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
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تحذير من ارتفاع شديد بأسعار المواد الغذائية... منيح علشان الشعب يعمل... رجيم ! تائه
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