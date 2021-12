الوزان: «الكويت للتحكيم التجاري» ينمي مهارات المحكمين

وطن النهار

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت ورشة عمل افتراضية عن مصطلحات التحكيم باللغة الإنكليزية عن بعد بعنوان: «ENGLISH TERMS TO BE USED IN ARBITRAL PROCEEDINGS»

وصرح رئيس مجلس إدارة المركز عبدالوهاب الوزان، أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من قناعة المركز بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المشاركين، وتطوير قدراتهم اللغوية في مجال التحكيم، وكذلك تأهيل كوادر من المحكمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية والاطلاع على المستجدات باللغتين العربية والإنكليزية بشكل مستمر، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.

وأكد الوزان على أن مركز الكويت للتحكيم التجاري من خلال هذه الخطوة يوفر مناخاً ملائماً للدارسين والباحثين المهتمين بشأن التحكيم للاطلاع على قوانين التحكيم الاقليمية والعالمية والمساهمة في تطوير العملية التحكيمية في الكويت.

وقد تطرقت الندوة للعديد من المصطلحات القانونية باللغة الإنكليزية والخاصة بالتحكيم ومنها «شرط التحكيم وصياغته ومشارطة التحكيم والوسائل البديلة لحل المنازعات وإجراءات التحكيم ومذكرات الدفاع ومبدأ الاستقلالية والحياد ومبدأ سلطان الإرادة» وغيرها من المصطلحات التي تستخدم في التحكيم بدايةً من اتفاق التحكيم مروراً بإجراءات التحكيم وحتى صدور الحكم في المنازعة.

وتعد هذه الورشة هي الأولى في سلسلة من ورش العمل التي سيخصصها المركز للمشاركين الذين يتميزون بالمهارات اللغوية اللازمة لممارسة التحكيم الدولي للمشاركة بلغات أخرى من ضمنها الإنكليزية.

وشهدت الورشة تفاعلًا من المشاركين الذين طالبوا بمزيد من هذه الفعاليات، للإسهام في تحقيق قيمة مضافة إلى عالم التحكيم.