الزيد: نتطلع لشراكات مثمرة مع النمسا

وطن النهار

قال مساعد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد: إن لقاء الغرفة مع المفوض التجاري لدولة قطر والكويت في سفارة النمسا ركز على عدد من النقاط الاقتصادية وابرزها الصناعة والتدريب والاستشارات، موضحا ان النمسا تشتهر بصناعة السيارات وقطع غيارها في عدد كبير من الماركات العالمية.

وأضاف الزيد خلال لقاء الوفد مع غرفة التجارة والصناعة امس ان من بين الشركات التي تضمنها الوفد النمساوي شركات تتعلق أنشطتها بتكرير النفط وصيانة المرافق النفطية ومنشأت التكرير والمصافي وتوربينات الكهرباء بالاضافة الى شركات متخصصة في تجارة الأسلحة وتجارة التجزئة والسوبر ماركت وكذلك الاستشارات والتخطيط والحلول البديلة.

ثم تطرق الزيد الى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والنمساوي.

وأشار الى ان اللقاء نتاج ترتيب مسبق بين الجانبين، موضحا ان الأبرز في اللقاء تضمن حضور عدد من الشركات الكبرى في النمسا وابرزها شركات تجارة التجزئة والمصنعين الذين عبروا عن رغبتهم للتعاون والتواجد في الكويت، متمنيا ان يكون هناك تعاون مثمر بين الجانبين.

وأوضح ان غرفة تجارة وصناعة الكويت تركز على التعاون بين الشركات المتميزة في قطاعات الصناعة وصناعة السيارات، منوها الى ان النمسا تتميز بالاعداد الجيد للعمليات الصناعية وتدريب العمالة للعمل في القطاع الخاص بعد التخرج، مشيرا الى الجانب النمساوي عرض عدد من التخصصات بما فيها عرض لاعداد الطلبة المختصين في المجالات الصناعية، لا سيما مع وجود معهد متخصص لاعدادهم للعمل بعد التخرج من التعليم للعمل في القطاعات الصناعية المختلفة.

ومن جانبها، تقدمت كارولين بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال واتاحة الفرصة لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث دعت الشركات الكويتية لعمل شراكات ثنائية مع نظرائهم من النمسا لتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة بين البلدين الصديقين، وأضاف ان بلادها تمتلك مقومات جيدة في قطاعات الغذاء والغاز والنفط التكنولوجيا، حيث قام المشاركين بالقاء نبذة حول نشاط شركاتهم.

وفي نهاية اللقاء، أعربت كارولين عن خالص امتنانها وتقديرها لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.

