الغرفة تواصل تجديد عضوية 2022

مال وأعمال

صرحت غرفة تجارة وصناعة الكويت، بأنها وكعادتها في كل عام، قد باشرت اعتباراً من الأول من ديسمبر 2021، قبول تجديد عضوية العام الجديد (2022)، وتصديق اعتمادات التواقيع الموجهة للادارات والجهات الحكومية والأهلية بشكل مسبق، وذلك بعد التنسيق مع هذه الجهات بهذا الشأن، وأكدت الغرفة بأن هذا الاجراء يأتي من منطلق حرصها على توفير وقت وجهد أعضائها، وتسهيلاً لاجراءات عمل الجهات الحكومية. واضافت الغرفة بأن ساعات العمل في مبناها الرئيس الكائن في منطقة القبلة، شارع عبدالعزيز حمد الصقر، ستكون من الساعة 8:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، وبشكل متواصل، كما سيعمل فرع (مبنى برج التحرير) على فترتين صباحية من الساعة 8:00 إلى 1:30 بعد الظهر ومسائية من الساعة 4:30 حتى 7:30، فيما ستعمل الفروع التالية في الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحاً حتى 1:30 بعد الظهر، فرع مبنى مجمع الوزارات (مقر وزارة التجارة والصناعة مبنى 2)، فرع الغرفة في منطقة خيطان (مجمع رونا)، فرع مركز الكويت للاعمال التابع لوزارة التجارة والصناعة الكائن في منطقة (اشبيلية)، فرع مركز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة العامة للقوى العاملة الكائن في منطقة (الصديق)، بالاضافة الى فرعها بمحافظة الجهراء (مبنى مقسم الجهراء).

