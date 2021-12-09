«آيس هاردوير» انضم لعائلة «بوليفارد»

مال وأعمال

اعلنت إدارة مجمع بوليفارد عن إعلان انضمام آيس هاردوير لعائلتها، حيث تم افتتاح المتجر والذي تبلغ مساحته أكثر من 1500 متر مربع في الدور الأرضي من المجمع.

وأعرب عبدالمطلب معرفي، الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية، عن سعادته بهذا التعاون مع شركة آيس هاردوير ذ. م. م والتي تمثل شراكة استراتيجية بين جميع الأطراف لما تحمله من نقطة تحول للجميع، فتأتي هذه الشراكة لتكمل مجمع بوليفارد الذي يسعى لتلبية جميع احتياجات العائلة تحت سقفٍ واحد.

ومن الجدير بالذكر أن آيس هاردوير هو الرائد في مجال الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وأدوات الطلاء والتنظيف والعناية بالحدائق وغيرها. ويعتبر هذا الفرع هو الأول في منطقة السالمية بالإضافة إلى الأفرعه الأخرى في منطقتي الري وحولي.

