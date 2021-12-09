450 شركة محلية وخليجية ووكالات عالمية يتنافسون في معرض العطور وأدوات التجميل

مال وأعمال

واصل معرض العطور وأدوات التجميل فعالياته للأسبوع الثاني على التوالي مستقبلا المئات من الزائرين بعدد تجاوز نحو 30 ألف زائر يوميا لشراء المنتجات المعروضة من العطور والبخور ومستحضرات التجميل من الماركات العالمية.

وشهد المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 11 ديسمبر الحالي تسابقا واسعا من قبل الشركات الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة ولما وفره من أجواء تسوق مميزة خاصة بعد توقف دام نحو سنتين نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» وما صاحبها من إغلاقات وإجراءات احترازية.

ومن جانبها قالت المدير التنفيذي لقطاع التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة يوسف الدهيم إن معرض العطور بحلته الجديدة يعتبر أول المعارض التي تقيمها الشركة بعد جائحة كورونا بتنظيم مشترك مع شركة «بوتيكات» تشمل ست قاعات في الساحات الخارجية لأرض المعارض بمساحة 40 ألف متر مربع.

وأوضحت أن المعرض شهد مشاركة أكثر من 450 شركة محلية وخليجية ووكالات عالمية وضمت ايضا 797 جناحاً تحت رعاية 13 شركة رئيسة متخصصة في مجال العطور والبخور.

وأشادت الدهيم بجهود «بوتيكات» وموظفي شركة معرض الكويت الدولي عبر تجهيزهم لهذا الحدث المميز خلال فترة قصيرة لم تتعد 30 يوما وهي شاهد على قدرة الشباب الكويتي في الإنجاز والتطور وقدرته على التصدي للتحديات والصعاب خاصة بعد عودة الحياة الطبيعية من بعد جائحة كورونا وما تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية.

وبينت أن معرض الكويت الدولي و«بوتيكات» قاما بتوفير سبل الراحة كافة للجمهور عبر توفير وسائل النقل بعدد 22 باصا و50 سيارة مع سائق لنقل الزوار إضافة إلى توفير مواقف مجهزة بالإضاءة كما تتسع الأرضية لأكثر من 1000 سيارة.

وأكدت الدهيم أهمية دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورهم الفعال في تحريك عجلة التنمية في البلاد إذ وفرنا مساحات مخصصة للشركات الغذائية (مطاعم ومقاهي) لبيع منتجاتهم بلا مقابل مادي إيمانا منا بدعم الشباب الكويتي الطموح. من جهته، قال مدير العلاقات العامة في شركة «بوتيكات» علي الملا إن جهود الشباب الكويتي وبخبرة شركة معرض الكويت الدولي ساهما في نجاح معرض العطور معتبرا أن المعرض يعد حدثا سنويا تلتقي الشركات والوكالات العالمية لطرح آخر المنتجات المتميزة.

وأضاف الملا أنه خلال فترة قصيرة قمنا بتسريع إقامة معرض العطور من خلال تجهيز القاعات والخيام والصرف الصحي والكهرباء وشبكات الإطفاء وتوفير وسائل النقل للجماهير ومواقف مجهزة بالكامل للزوار وهو إنجاز يذكر للجميع.

وذكر أن «بوتيكات» خصصت جناحا لطرح منتجاتها الحصرية من قبل مشاهير التواصل الاجتماعي ومجموعة من كبار الفنانين يتم من خلال عرض منتجاتهم التجارية الخاصة بهم وترويجها للجمهور.

وقال الملا «قمنا بدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدورهم الحيوي عبر إعطاء أصحاب العربات المتنقلة سواء المطاعم والمقاهي فرصة للوقوف بالقرب من القاعات من غير مقابل مادي دعما لهم مبينا أن رؤية «بوتيكات» هي التوسع مستقبلا في متاجرها الالكترونية ليس على مستوى دول الخليج بل دوليا.

«أطياب المرشـود»

وأعرب مدير المعرض في شركة أطياب المرشود سعود عبد الرزاق المرشود عن فخره بمشاركة الشركة في المعرض وأن تكون من الرعاة الرئيسين لمعرض العطور مؤكدا الحرص الدائم على التواجد خلال هذا النوع من الفعاليات المميزة. وقال إن شركة أطياب المرشود متخصصة في العطور الشرقية والفرنسية وتملك العديد من الأفرع في الكويت ودول الخليج ولندن ونتميز بعطورنا ذات الجودة العالية الأصلية خاصة العطر الشتوي الذي أطلقناه في المعرض وهو عطر «أمايا».

