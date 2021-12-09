«هيئة الأسواق»: إيقاف سهم «اكتتاب»

مال وأعمال

قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إيقاف سهم شركة اكتتاب القابضة عن التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2021/12/09، إلى حين قيام الشركة المذكورة بمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي المتمثلة بشكل أساس بعدم تنفيذ قرار مجلس التأديب الصادر بتاريخ 2021/04/01، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن هذا القرار، أو الدعاوى القضائية والمطالبات المحتملة بخصوص الاكتتاب في زيادة رأس مال «الشركة الأم» والذي بدأ بتاريخ 2017/10/01 وانتهى بتاريخ 2017/10/21. على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعد أقصاه 31/03/2022.

