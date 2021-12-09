«KIB» رعى وشارك في نسخة الكويت لملتقى «IFN Roadshow OnAir 2021» 

مال وأعمال

قام بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخراً بالرعاية والمشاركة في منتدى IFN Roadshow OnAir 2021 الدولي في نسخته المعدّة للكويت، والذي نظمته مجلة Islamic Finance News (IFN) ليتضمن سلسلة من الملتقيات الافتراضية معززاً تواجده ضمن الملتقيات والمحافل الدولية المعنية بنشر وتبادل المعرفة بالقطاع المصرفي،. وقد أقيم أخر ملتقى في الكويت بعد استكمال دورته حول بلدان عدة شملت كلاً من روسيا، وتركيا، والبحرين، وباكستان، وقطر، وجنوب أفريقيا، والتي تعتبر من أهم الأسواق المالية الإسلامية الناشئة - مستضيفاً نخبة من الرواد والخبراء في المجالات المالية والاقتصادية من كل من تلك الأسوق، وذلك لإلقاء كلمات رئيسية والمحاورة خلال حلقات نقاش افتراضية.

ممثلاً KIB في هذا الحدث، قام مدير عام إدارة الرقابة المالية والتخطيط في البنك، أجاي توماس، بالمشاركة افتراضياً في المنتدى في نسخته المقدمة من الكويت، والتي جاءت تحت عنوان «المرحلة التالية: المجال المصرفي الإسلامي والتمويل والاستثمار في الكويت». وفي مداخلته كمتحدث رئيسي، تناول توماس عدداً من الموضوعات الاقتصادية والمالية الملحة، بما فيها: كيفية تطوير عروض المنتجات الإسلامية في السوق الكويتي، ومدى تأثير تخفيض التصنيف الائتماني على إصدارات الصكوك من الكويت وما إذا كانت البنوك ستستمر في قيادة تلك الإصدارات.

كما ناقش آفاق البيئة والحوكمة البيئية والاجتماعية والصكوك الخضراء، بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على مشهد التمويل الإسلامي على مدار العام الماضي.

وفي معرض تعليقه على مشاركة البنك في هذا الحدث ورعايته، قال توماس: «نحن في KIB نتطلع دائماً إلى لعب دور أكبر في الصناعة المصرفية، والمشاركة بشكل فعال في المناقشات الاقتصادية الكبرى التي تجري في مختلف قطاعاتها. وأنه لمن الضروري أن يواصل رواد الأعمال والخبراء المتخصصين التواصل وتبادل الأفكار والآراء والخبرات العملية بينهم

لتطوير هذا القطاع والمساهمة في تعزيز النمو والابتكار، فقد أصبحت وتيرة التغيير داخل قطاعنا أسرع من أي وقت مضى وتتطلب عملية مواكبة سريعة وإحداث تغييرات جذرية وتطوير مستمر».

كما قام توماس خلال حلقة النقاش في الكويت بالتركيز بشكل خاص على موضوع الصكوك، وهي الأداة التي يقوم KIB حالياً بالاستثمار فيها بصورة كبيرة، مشيراً إلى النمو المستمر لسوق الصكوك في جميع انحاء العالم، وفي المنطقة على وجه الخصوص، حيث يواصل تقديمه للكثير من الفرص للاستثمارات الجذابة طويلة الأجل والصفقات ذات قيمة عالية. وأضاف توماس: «نحن فخورن في KIB بأدائنا المتنامي ضمن أسواق رأس المال الإقليمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث قمنا بالمشاركة في سلسلة من إصدارات الصكوك رفيعة المستوى، وغيرها من المعاملات المالية البارزة، كما نؤكد على التزامنا بالمساهمة في النمو المستدام في هذا السوق، بإمكاناته وفرصه الهائلة».

والجدير بالذكر أن KIB قد قام برعاية منتدى IFN Roadshow OnAir هذا العام والمشاركة فيه نظراً للقيمة العلمية المميزة التي يقدمها من خلال المحتوى الشامل لبرنامجه، والكم الهائل من المعرفة والمعلومات والأفكار التي شاركها مع جمهوره حول العالم ضمن المقابلات التي أجراها مع أبرز الشخصيات في المجال الاقتصادي

والمالي، والقضايا والمواضيع المهمة والشيقة التي ناقشها معهم، فإلى جانب تناوله آخر المستجدات في القطاع المالي والمصرفي الإسلامي، غطى المنتدى مجموعة واسعة من الجوانب المصرفية والمالية الأخرى، بما في ذلك كيفية رفع قيمة رأس المال، والفرص الاستثمارية لكل سوق، والتكنولوجيا المالية، وقطاع التجزئة المحلي، وإدارة الأصول وغيرها الكثير.

