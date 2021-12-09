«الدراسات المصرفية» عقد برنامجاً تدريبياً في تنمية القدرات البشرية

مال وأعمال

صرح الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، أن المعهد استضاف المحاضر والخبير العالمي ديف ألرتش أحد أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم، وخبير الموارد البشرية الأكثر تأثيرا في العالم، والمصنف رقم 3 عالمياً كرائد فكري، حيث عقد ألرتش برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان «التنافس من خلال تنمية القدرات البشرية: خطوات عصرية محددة لقادة الأعمال» وذلك يوم 7 ديسمبر 2021.

شارك في حضور البرنامج نُخبة من العاملين في قطاعات مُختلفة من القطاع المالي والمصرفي، والاستثماري والعقاري، وغيرها من القطاعات الهمة والعاملة في دولة الكويت. وألرتش هو بروفيسور في كلية روس للأعمال – جامعة ميتشغن-، وشريك في مجموعة RBL ويعمل في شركة استشارية تعمل على تقديم الاستشارات والمقترحات للمنظمات والقادة في مجال التنمية وتقديم كل ما هو ذو قيمة للمجتمع والأفراد. وأشار الرفاعي إلى أن هذا البرنامج يُعتبر من البرامج والأنشطة المهمة التي يُنفذُها المعهد خلال العام التدريبي الحالي، مُستخدماً آلية التدريب عن بُعد، حيث قام بتقديمها أحد أفضل المحاضرين في العالم في مجال القيادة وتنمية الموارد البشرية، وتم طرح ومناقشة الكثير من المواضيع المهمة في عالم الإدارة الحديثة والموارد البشرية منها: أهمية إدراك حقيقة أن جميع الأمور الخاصة والمتعلقة بالقدرات البشرية في المؤسسات هي جزء مهم من نجاح المؤسسة، وتم تعريف المشاركين بالعناصر الأربعة الرئيسية والخاصة بالقدرات البشرية، وتدريبهم على تعلّم ومناقشة حالات وأدوات وأفكار مُبتكرة خاصة بالمواهب والقدرات للأشخاص العاملين في المؤسسات والكفاءات الفردية، كما تم طرح مفاهيم خاصة تتعلق بالعمل في المؤسسات مثل الثقافة المؤسسية، والأفكار المبتكرة، والوضوح الإستراتيجي، وكذلك تم مناقشة وطرح مفاهيم تتعلق بالقيادة ودعم الموارد البشرية، وإعداد الخطط اللازمة للمنظمات والتي تهتم بمواطن الاستثمار في القدرات البشرية لتحقيق النتائج الرئيسية المرجوة.

