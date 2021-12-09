المخيزيم: «أركان» ضاعفت أرباحها مع التوسع في الأصول المُدرة

مال وأعمال

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة أركان الكويت العقارية «أركان»، بنسبة حضور بلغت 78.77%على جميع بنود جدول الاعمال بما فيها البيانات المالية والادارية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021 وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المدقق الشرعي للشركة.

كما وافقت الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الادارة فهد المخيزيم، ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي عبدالرحمن التركيت، وحضور مكتب التدقيق الخارجي، والمدير التنفيذي للإدارة المالية ياسر الناطور ومدير أول للإدارة المالية أنس العويدات، إلى جانب من يمثل هيئة الرقابة الشرعية، وافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بسجلات الشركة حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العمومية بواقع 6%. وقد استهل رئيس مجلس إدارة شركة أركان فهد المخيزيم أعمال الجمعية العمومية بتأكيده على ان النتائج الإيجابية والارباح المجزية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية، جاءت على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم، بل وان «اركان» نجحت في مضاعفة ارباحها رغم كل الظروف السائدة، حيث انها واصلت تحقيق النجاح تلو الآخر سواء على صعيد المشاريع الجديدة أو حتى على صعيد الارباح والانجازات.

واستعرض المخيزيم النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2021، مؤكداً تحقيق الشركة أرباحاً صافية بلغت 2.026.422 دينار بزيادة بلغت نسبتها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وبربحية سهم بلغت 8.07 فلوس للسهم الواحد بزيادة قدرها 98% مقارنة بالسنة المالية السابقة. بدوره أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن التركيت استمرار شركة «أركان» في اتباع وتطبيق نفس استراتيجيتها القائمة على التوسع في قاعدة الاصول المدرة للدخل وتطوير الاعمال والمشاريع المميزة، وهي الاستراتيجية التي كانت قد قدمتها إلى مجلس الإدارة، والتي نجحت من خلالها في تحقيق المزيد من الارباح المالية، واستقطاب المزيد من المشاريع العقارية، ما عزز من مكانة الشركة كشركة رائدة بين الشركات العقارية المختلفة في الكويت. واستعرض التركيت أهم الانجازات التي حققتها شركة «أركان» خلال سنتها المالية المنتهية في 31 اكتوبر 2021، بدءاً من فوزها بمناقصة الأمانة العامة للأوقاف رقم 2 لسنة 2021 والخاصة بإدارة المحفظة العقارية التجارية لـ «الاوقاف»، حيث من المقرر أن تعمل على تطوير المحفظة المؤلفة من مجموعة من الاصول التجارية المختلفة، وذلك من خلال إدارة عمليات التأجير والتحصيل والصيانة من خلال فريق عملها المؤهل والمدرب على أعلى المستويات.

واضاف أن من بين إنجازات الشركة في ذلك العام كذلك، تسمية «أركان» بالمزايد المفضل من قبل شركة المشروعات السياحية لموقع N-1 الواجهة البحرية (نادي الكورنيش سابقاً)، الامر الذي جعلها الشركة المرشحة لتنفيذ هذا المشروع المهم. وفي الوقت نفسه، كشف التركيت عن نجاح الشركة في انجاز وتأجير مشروع «ARKAN CLINIC» بالكامل، وهو المشروع الذي نفذته «اركان» بعد رؤية التوجه القائم بالسوق نحو العقارات الطبية في السنوات القليلة الماضية، حيث قامت في وقت سابق بشراء وإنشاء عقار طبي يتميز عن غيره في السوق من خلال موقعه البارز في أحد أهم الشوارع بمنطقة الجابرية التي تعتبر من المناطق الحيوية بالدولة.

البيانات المالية

وفي استعراضه التفصيلي للبيانات المالية، أكد التركيت أن إيرادات تأجير العقارات شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنة المالية المنتهية، حيث إرتفع إجمالي الايرادات من 4.9 ملايين دينار في 2020 إلى 5.1 ملايين دينار في 2021 أي بزيادة بلغت نسبتها 4%. وأضاف التركيت: حققت «اركان» إيرادات تشغيلية تجاوزت الـ 4.9 ملايين دينار بزيادة قدرها 16% مقارنة بالسنة المالية السابقة، حيث طورت «اركان» عقاراتها الاستثمارية المدرة للدخل لتصل قيمتها الى 75 مليون دينار اي بنسبة نمو 6% مقارنة بالسنة المالية السابقة، فيما شهدت إجمالي الموجودات نموا بلغ 10% لتتجاوز الـ 89 مليون دينار، مقارنة بـ 81 مليون دينار الأمر الذي يؤكد على أنه على الرغم من التحديات والأوضاع التي يمر بها السوق فقد نجحت الشركة وإداراتها التنفيذية في الاحتفاظ بنجاحها، وتحقيقها لنتائج جيدة ومرضية مقارنة بباقي الشركات في هذا القطاع.

