قمة الرخاء والازدهار

وطن النهار

قال رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة للكويت انه «انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة الممتدة على الصعيدين الرسمي والشعبي التي تربط الكويت بشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية وتعزيزا لأواصر المودة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.. يستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة زيارة سموه الكريمة والوفد المرافق لبلدهم الثاني الكويت يوم الجمعة الموافق 10/12/2021.

وسيبحث خلال الزيارة المقررة عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين بما يحقق تطلعاتهما وآمالهما المشتركة لمستقبل أكثر رخاء وازدهارا إضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وإذ ترحب الكويت قيادة وشعبا بزيارة ضيفها الكريم والوفد المرافق لسموه فإننا ندعو الله عز وجل أن يديم على بلدينا الشقيقين التقدم والرخاء في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة».

من ناحيته، قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد الأمير سلطان بن سعد: يحل هذا اليوم صاحب ‏السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في بلده الثاني الكويت، وهي الزيارة الرسمية الثانية لسموه منذ توليه ولاية العهد، والتي تعتبر امتداداً للزيارات المتتالية لقادة المملكة العربية السعودية لأشقائهم حكام الكويت، والتي تؤكد على متانة وتميز العلاقات بين البلدين، وأنها ذات عمق تاريخي ثابت وراسخ منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه.

وأضاف، تأتي أهمية هذه الزيارة من أنها استكمال لجولة سموه التي يقوم بها حالياً لدول مجلس التعاون الخليجي وقبيل اجتماع القمة الخليجية الـ 42 المزمع انعقادها بمدينة الرياض في 14 ديسمبر الجاري. ما يؤكد حرص سموه على وحدة اللحمة الخليجية وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والعربية والدولية، ‏ورفع مستوى التعاون المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات، ومن المتوقع مناقشة الكثير من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة المنطقة وشعوبها.

