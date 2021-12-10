الكويت والسعودية.. عقود من المسيرة المباركة

وطن النهار

تجمع أمراء الكويت بملوك المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة علاقات شخصية وإستراتيجية عميقة، تؤكد معنى الأخوة والمواقف والمصير المشترك.

وشهدت العلاقات التاريخية المتينة والقوية والمتميزة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تطورا ونموا وازدهارا مطردا وتعاونا كبيرا في المجالات كافة، وبنيت على أسس راسخة، تجمعها روابط الدم والدين واللغة، وتجانس الأسر والمصاهرة، وحسن الجوار الممتد لقرون عدة بشكل قل نظيره بين أي من بلدان العالم.

واكتسبت العلاقات بين البلدين الشقيقين -التي تعود إلى 130 عاما بدأت عام 1891م- المزيد من القوة نظير العلاقات المتينة التي جمعت الإمام عبد الرحمن الفيصل بأخيه الشيخ مبارك صباح الصباح الملقب بمبارك الكبير – رحمهما الله – ، وعزز تلك العلاقة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية قبيل استعادة الرياض في عام 1902م لتستمر تلك العلاقة بعد ذلك مع ملوك المملكة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.

ومن هذا المنطلق توثقت علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات سعيا لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وخدمة قضايا العدل والسلام في العالم أجمع.

وعلى الرغم من التحديات التي كادت تعصف بالمنطقة والعالم على مر السنين، إلا أن البلدين الشقيقين كانا على إدراك كبير لأهمية حفظ روابط هذه الأخوة التي تجمعهما على المستويين الحكومي والشعبي لمواجهة هذه التحديات تحت ظل قيادتين حكيمتين للمملكة العربية السعودية ولدولة الكويت، وكجزء من إجماع مشترك على مصير الأخوة بمفهومها الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي كل مرة تظهر قوة العلاقات بين المملكة والكويت رسوخا وسط الأحداث التي عصفت بمنطقة الخليج العربي، وبسببها أضاف البلدان بعدا إستراتيجيا جديدا لمفهوم علاقاتهما الثنائية تمخض عنه هدف الوقوف يدا واحدة ضد من تسول له نفسه المساس بسيادة أراضيهما أو مصالح شعبيهما، وإبعاد المنطقة عن شبح الصراعات الدولية، ومن ذلك مواقف المملكة المشرفة مع دولة الكويت عام 1990م أثناء الاحتلال العراقي حينما قاد الملك فهد بن عبدالعزيز إلى جانب شقيقيه سمو الشيخ جابر الأحمد و سمو الشيخ سعد العبدالله - رحمهم الله – جهودا دبلوماسية أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت ، التي جاءت انطلاقا من الأخوة التاريخية للعائلتين الكريمتين والشعبين الشقيقين ما يجسد معنى المصير المشترك بين الأشقاء، حيث دائما ما تكون المملكة والكويت إلى جانب بعضهما في مختلف الأحداث.

