بايرن أرسل برشلونة إلى الدوري الأوروبي

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ودّع برشلونة الاسباني مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور الاول للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001 وذلك بخسارته أمام مضيفه بايرن ميونيخ الألماني 0-3 في ختام منافسات المجموعة الخامسة أول من أمس.

وأخفق النادي الكاتالوني في التأهل بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة ليخوض ملحق مسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» ، فيما ذهبت بطاقة التأهل الثانية برفقة بايرن ميونيخ الى بنفيكا البرتغالي الفائز في المواجهة الاخرى على دينامو كييف الاوكراني بنتيجة 2-0. وتصدر بايرن المجموعة بالعلامة الكاملة أي 18 نقطة من ستة إنتصارات، واحتل بنفيكا المركز الثاني بـ 8 نقاط امام برشلونة الثالث (7 نقاط) ودينامو كييف الرابع والاخير (نقطة واحدة).

ويواجه برشلونة في الموسم الحالي ظروفاً عصيبة حيث يحتل المركز السابع في الدوري الاسباني بفارق 16 نقطة عن ريال مدريد المتصدر، وكان تعرّض قبل خمسة ايام الى خسارة أولى تحت قيادة مدربه الجديد تشافي هيرنانديس على يد ريال بيتيس 1-0، بعد ان حلّ نجم وسط البلوغرانا السابق مكان الهولندي رونالد كومان قبل حوالى الشهر.

وسيفتقد عشاق الكرة المستديرة لبرشلونة، حامل اللقب 5 مرات، في الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ موسم 2000-2001. وبدأ مسلسل تدهور النادي منذ رحيل نجمه الارجنتيني التاريخي ليونيل ميسي الصيف الماضي الى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة مثيرة للجدل. وعلى ملعب أليانز أرينا، كان برشلونة يحتاج الى الفوز لضمان تأهله الى الدور الثاني وتفادي الخروج المبكر من «الابطال»، غير أن آمال البلوغرانا سرعان ما تبخرت بعد هدفين في الشوط الاول لمصلحة العملاق البافاري الذي لم يتأثر بغياب جمهوره بسبب اجراءات كوفيد-19، ودكّ مرمى الحارس الالماني مارك أندريه تير شتيغن بهدفين رائعين، الاول عن طريق الدولي توماس مولر بعد مراوغة رائعة من البولندي روبرت ليفاندوفسكي على الإسباني جيرار بيكيه، قبل ان يمرّر تمريرة لولبية الى مولر الذي تابعها برأسه داخل المرمى (34) رغم محاولة الاوروغوياني رونالد أراوخو ابعاد الكرة لكنها كانت قد تخطت الخط.

وأصبح مولر ثامن لاعب يتخطى الـ 50 هدفًا وما فوق في المسابقة الاوروبية الام، وأول لاعب ألماني يبلغ هذه العتبة. فيما جاء الثاني بعد تسع دقائق عن طريق لوروا سانيه من تسديدة صاروخية من خارج المنطقة (43). وأحكم بطل نسخة 2020 قبضته على اللقاء، وهو الذي شكّل عقدة العقد لبرشلونة في السنوات الاخيرة، ففاز عليه ذهابًا 3-0 في عقر دار برشلونة «كامب نو»، كما لا ينسى النادي الكاتالوني خسارته التاريخية امام بطل ألمانيا بنتيجة 2-8 في الدور ربع النهائي للمسابقة ذاتها عام 2020 والتي تُوج بها لاحقًا البايرن. كما انّ برشلونة عجز عن الفوز على بايرن ميونيخ في دور المجموعات على ارض الاخير منذ ثمانية اعوام.

وأضاف بايرن الهدف الثالث عن طريق الانكليزي جمال موسيالا الذي ردّ على احدى فرص برشلونة الحقيقية سريعا، ويعود الفضل ايضا بالهدف الى مجهود الكندي ألفونسو ديفيس على الجهة اليسرى بعدما تجاوز أراوخو قبل ان يمرّر لموسيالا الذي تابع الكرة داخل المرمى (62).

وعلى ملعب النور في لشبونة، حقّق بنفيكا المطلوب منه وتخطى عقبة دينامو كييف الاخير 2-0، ليضمن تأهله برفقة بايرن كوصيف للمجموعة الى الادوار الإقصائية.

سجّل هدفي الفريق البرتغالي كل من الاوكراني رومان ياريمتشيوك (16) والبرازيلي جيلبرتو (22).

