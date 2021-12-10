ليل وسالزبورغ أتمّا المهمة

دوليه

فاز سالزبورغ على ضيفه إشبيلية 1-0 فيما حقق ليل انتصاراً كبيراً على مضيفه فولفسبورغ 3-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في دوري الأبطال.

وتصدر ليل الترتيب مع 11 نقطة مقابل 10 لسالزبورغ الذي يبلغ هذا الدور للمرّة الأولى في تاريخه. في المقابل، سيتجه الفريق الأندلسي لخوض غمار اللعب في بطولته المحبذة مسابقة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ».

وقاد السويسري نوا أوكافور (50) فريق سالزبورغ للفوز على الفريق الإسباني بهدف دون رد.

أما في المواجهة الثانية التي كانت في ذات المجموعة، سجل كل من التركي بوراك يلماز (11) وجوناثان دايفيد (72) والإنكليزي أنخيل غوميز (78) أهداف ليل فيما دوّن السويسري ريناتو ستيفن هدف فولفسبورغ الوحيد في الدقيقة 89.

