مان يونايتد تعادل مع يونغ بويز

دوليه

انتهت مواجهة مان يونايتد الإنكليزي وضيفه يونغ بويز السويسري بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن سادس جولات الدور الأول من دوري أبطال أوروبا أول من امس لحساب المجموعة السادسة.

وعلى ملعب «اولدترافورد»، خاض مان يونايتد مباراته ضد يانغ بويز السويسري بالتشكيلة الرديفة حيث قرر مدربه الجديد الالماني رالف رانغنيك اراحة نجوم الصف الاول.

وافتتح له مهاجمه الشاب مايسون غرينوود التسجيل بكرة مقصية (9)، لكنّ الفريق السويسري إدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق عبر فابيان ريدر من كرة لولبية فشل الحارس الاحتياطي دين هندرسون في التصدي لها. وشهد الشوط الثاني كرا وفرا بين الفريقين من دون أن تتغير النتيجة.

وصار رصيد يونايتد 11 نقطة في صدارة المجموعة، يليه فياريال الإسباني (7 نقاط) والذي تأجلت مباراته ضد مستضيفه أتالانتا الإيطالي (6 نقاط) بسبب هطول الثلوج، فيما ودع يونغ بويز الرابع برصيد 5 نقاط.

