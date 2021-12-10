loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الثلوج تؤجل لقاء فياريال


حالت الثلوج التي تساقطت بكثافة في منطقة برغامو شمال إيطاليا دون إقامة المباراة المقررة بين اتالانتا وفياريال الاسباني ضمن الجولة السادسة من دوري أبطال اوروبا أول من أمس. وقال أتالانتا في بيان «لقد تمّ تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال بسبب كثافة تساقط الثلوج. ستقام المباراة غدًا في توقيت سيقرره الاتحاد الاوروبي للعبة». أما الإتحاد القاري فأصدر بدوره بيانًا جاء فيه «بسبب الظروف المناخية السيئة، قرر حكم المباراة بعد التشاور مع مندوبي الاتحاد الأوروبي ومسؤولي الفريقين تأجيل مباراة أتالانتا وفياريال المقررة في برغامو. سنقوم بالاعلان عن موعد المباراة وتوقيتها في الوقت المناسب». وضمن مان يونايتد الانكليزي صدارة المجموعة السادسة في الجولة الماضية، في حين يحتل أتالانتا المركز الثالث ويتعيّن عليه الفوز على ضيفه فياريال إذا ما أراد مرافقة الفريق الانكليزي الى الدور ثمن النهائي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة