حدث جديد في «التنس» .. برافو

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حدث جديد و بداية موفقة لاتحاد التنس الكويتي بقيادة الشيخ احمد الجابر الرئيس النشط والمجتهد في لعبة التنس وهو ايضا رئيس الاتحاد العربي للتنس في استضافة البطولة العربية للنخبة للعبة على ارض الكويت و على هذا الصرح الرياضي المميز في كل ما يحتويه في مجمع مول 360 فمن يزور هذا الصرح يمكنه ان يقول انه احد المعالم السياحية التي تجب ان يذكر في المحافل الرياضية السياحية للكويت فهذه خطوة موفقة بأن يكون لدينا فكر تجاري ناجح مع لعبة رياضية... برافو كلمة قليلة بحق هذا الاتحاد ورئيسه المخضرم في اللعبة... فحضورنا لفعاليات البطولة من شأنه ان يعطي انطباعا مميزا للعالم الذي حولنا (على الاقل) بأننا كنا ومازلنا ننظم البطولات العالمية و القارية منذ السبعينيات والثمانينيات فنظمنا دورات الخليج و كأس آسيا والصداقة والسلام فكنا مميزين بها ادارة و فناّ. وبالتأكيد كانت هناك مباريات قوية بين الماسترز العرب وهم خير سفراء لنا في تسويق البطولة القادمة التي نتمنى ان ترتقي الى المستوى القاري ومن ثم الى العالمية بطريقة جديدة في اسلوب التنظيم فما نملكه من منشآت وادارة للعبة في الكويت يعادل الكثير من البطولات العالمية ولو بشكل مبسط... كل التوفيق لهم. والله من وراء القصد.

