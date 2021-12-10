الكويت في مهمة صعبة أمام السالمية

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يسعى الكويت إلى استعادة الصدارة من كاظمة عندما يحل ضيفا على السالمية في الـ 07:35 مساء اليوم في ختام الجولة الرابعة من الدوري الممتاز التي تشهد اليوم أيضاً لقاء القادسية مع التضامن في الـ 05:20 مساءً على ستاد محمد الحمد.

واعتلى كاظمة الصدارة مؤقتاً بعد فوزه الصعب على الشباب بافتتاح الجولة أول من أمس بهدف من ركلة جزاء سجله شبيب الخالدي، ليرفع البرتقالي رصيده إلى 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الكويت الباحث عن استرداد الصدارة في حال فوزه اليوم على مضيفه السالمية.

ويدخل الأبيض المباراة بمعنويات عالية بعد تغلبه على القادسية بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية في مباراة تألق فيها أحمد الزنكي وسجل هدفين في مرمى فريقه السابق.

وتجاوز الكويت بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول مرحلة الشك التي مر بها في أول جولتين رغم فوزه على اليرموك (4-2) وعلى التضامن (1-0)، ولا شك أن تجاوز عقبة السالمية ستبقي الفريق في الصدارة وتمنحه دفعة معنوية جديدة لاستعادة اللقب الذي حققه 4 مرات في المواسم الخمسة الأخيرة.

في المقابل، لا يريد السالمية بقيادة مدربه الوطني محمد إبراهيم تفويت فرصة إيقاف المتصدر والاقتراب من القمة، فالفوز على الكويت يعني دخول السماوي بشكل صريح في المنافسة على اللقب أما الخسارة فستبعده ولو مؤقتاً عن صراع الصدارة. وفي المباراة الثانية، يتطلع القادسية لمصالحة جماهيره بعد الاداء المخيب والخسارة القاسية أمام الكويت في الجولة الماضية وذلك عندما يستضيف التضامن القادم من انتصار مهم على اليرموك في الجولة الماضية. ومع أن القادسية ما زال قريباً من المنافسة والمسابقة لا تزال في بدايتها إلا ان الأصفر تعرض لانتقادات كبيرة بعد العرض المخيب أمام الكويت، رغم أن الفريق ذاته نال إشادة كبيرة في الجولة قبل الماضية عندما هزم العربي بهدف النجم بدر المطوع. وشهدت الجولة أول من أمس أيضاً فوزاً صعباً للعربي على الفحيحيل بنتيجة 2-1 على ستاد الصداقة والسلام. وأنهى الأخضر الشوط الأول بهدفين سجلهما التونسي أيمن محمود (5)، والليبي السنوسي الهادي (30 من ركلة جزاء)، لكن الفحيحيل قلص الفارق في الشوط الثاني عبر الإسباني جاي ديمبلي (57). ورفع العربي رصيده إلى 7 نقاط، في حين تجمد رصيد الفحيحيل عند نقطتين.

