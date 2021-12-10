.. وما زالت أخطاء «جمالي» مستمرة

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ما زالت اخطاء التحكيم تتكرر بما انه لم يمض على انطلاقة الدوري العام 4 جولات وهذا مؤشر يظهر ان الوضع لن يطرأ عليه اي تغيير بشأن التحكيم مع ادراكنا التام ان الاخطاء التحكيمية امر وارد لاسباب عدة منها بفعل مستوى الحكم او ظروف المباراة او لظرف خارجة عن الارادة.

لكن ما يقع به الحكم الدولي عبدالله جمالي من اخطاء لانرى لها اي مبرر فلا يعقل ان احتكاكا بسيطا وتلقائيا حصل من قبل مدافع الشباب جيمس عندما تحركت يده اثناء الجري لتلامس وجه مهاجم البرازيلي ادواردو ليحتسبها ركلة جزاء ووسط احتجاج لاعبي الشباب ومطالبتهم الرجوع لتقنية «فار» اصر على احتسابها ركلة جزاء. ومثل هذه الاحتكاكات التي تحدث ما بين اللاعبين طبيعية الا ان جمالي له وجهة نظر غير عن الكل، فهو يرى انها اعاقة وبها ضرر للمهاجم وهي عكس ذلك تماما. وبذلك على جمالي ان يعيد حساباته فمن غير المنطقي في كل مباراة لابد ان يرتكب اخطاء تعد بدائية ويتخذ قرارات من الخيال وخصوصا ان امامه مشوارا طويلا والادهى من ذلك ان لجنة الحكام يبدو ان الامر لايعنيها. واذا ما كانت مطالب الحكام بزيادة الحوافز المالية لهم حق شرعي ويستحقونه ويحتاجون للكثير من الدعم المادي والمعنوي ومن ثم الاجدى بهم ان يطوروا من انفسهم ومستوياتهم ويثقوا بانفسهم بدلا من تلك الاخطاء «التافهة» التي يتحفوننا بها في الكثير من المباريات. وعموما يبقى العامل الحقيقي لنجاح الحكم في كل مكان على نوعية شخصية الحكم.

