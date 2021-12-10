مندني: الأخضر تأثر بالإصابات

محلية

ذكر رئيس جهاز الكرة في النادي العربي علي مندني، أن فريقه حقق الأهم في لقاء الفحيحيل الذي انتهى بفوز الأخضر 2-1 أول من أمس، مشيرًا إلى معاناة الأخضر من كثرة الإصابات التي أثرت على أداء الفريق.

وقال مندني في تصريح إعلامي: «لا توجد مباراة سهلة في الدوري، ولا تستطيع حصد النقاط بسهولة.. صفوف فريقنا تعاني من الإصابات وفي الواقع الإصابات غيرت شكل الفريق»، في إشارة إلى غياب لاعب الوسط سلطان العنزي بسبب الإيقاف، ومشاركة زميله حسين أشكناني رغم معاناته من الإصابة. وأضاف: «وسط العربي تأثر بعد خروج أشكناني المصاب، وبعدها استطاع الفحيحيل السيطرة على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة». من ناحيته، قال مدير العربي أحمد النجار، إن الأخضر حقق فوزا مهما على الفحيحيل بعد التعادل (2-2) مع السالمية في الجولة الماضية، مضيفا أن فريقه سيطر على الشوط الأول، فيما اجتهد الفحيحيل في الشوط الثاني وقدم مباراة كبيرة. وأوضح ان العربي وقع في عدد من الأخطاء، مشددًا على ضرورة تداركها في المباريات المقبلة.

