مقعدان للكويت في «الاتحاد الآسيوي»

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حصلت الكويت على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي 2023، بعد اعتماد الاتحاد القاري توزيع المقاعد في بطولتي كأس الاتحاد ودوري أبطال آسيا 2023.جاء ذلك بعد إصدار النسخة الأحدث من تصنيف مسابقات الأندية في الاتحاد، حيث تصدرت السعودية تصنيف الأندية لعام 2021، وجاءت في المركز الأول لمنطقة غرب آسيا، لتحصل على ثلاثة مقاعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الدور التمهيدي لدوري الأبطال. في المقابل جاءت إيران في المركز الثاني لمنطقة غرب آسيا، وسوف تحصل على ذات عدد المقاعد المخصص للسعودية، في حين نالت قطر وأوزبكستان مقعدين مباشرين في دور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية.من جهتها جاءت كوريا الجنوبية بالمركز الأول لمنطقة الشرق وتليها اليابان، حيث يحصل كل منهما على ثلاثة مقاعد في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.في المقابل حصلت الصين وتايلاند على المركزين الثالث والرابع على التوالي لمنطقة الشرق، وبالتالي تحصل كل منهما على مقعدين مباشرين بدور المجموعات ومقعدين في الأدوار التمهيدية. وفي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي 2023 ، حصل العراق ولبنان على مقعدين ضمن دور المجموعات لمنطقة الغرب ، والفلبين وماليزيا وأستراليا على مقعدين لمنطقة آسيان، والهند وبنغلادش والمالديف في منطقة الجنوب، وطاجيكستان وتركمانستان وقرغيزستان في منطقة الوسط، وكوريا الشمالية وماكاو والصين تايبيه في منطقة الشرق، على مقعد مباشرة في دور المجموعات ومقعد في الأدوار التمهيدية.ويشار إلى أن جميع الاتحادات الوطنية تمتلك حق المشاركة في مسابقات الأندية لعام 2023، بشرط الإيفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في دليل المشاركة بمسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي (نسخة عام 2020).بالإضافة إلى ذلك فإن الفريقين الفائزين بدوري أبطال آسيا 2022 وكأس الاتحاد الآسيوي 2022، يمتلكان الحق بالحصول على مقعد غير مباشر في البطولة خلال عام 2023.