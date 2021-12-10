تأهل جمعة وعنتر.. والجزيري يمضي بقوة

محلية

بدأ نجم التنس العالمي والمصنف ضمن أفضل 100 لاعب بحسب الاتحاد الدولي للعبة مالك الجزيري شق طريقه نحو الأدوار المتقدمة في بطولة النخبة العربية المقامة حاليا على ملاعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، وذلك بتغلبه على السوري ربيع سليم في مباراته الأولى التي أقيمت مساء الأول من أمس بمجموعتين مقابل لاشيء وبواقع 6-1، و6-1، قبل أن يواصل تألقه في المباراة الثانية التي أقيمت صباح أمس على حساب القطري مبارك زايد، إذ هزمه بمجموعتين للاشيء (6-2، و6-2)، فيما تغلب السوري محمد حازم على السعودي عمار الحقباني 6-3، و6-3.

وتأهل لاعب المنتخب الوطني عبدالحميد جمعة إلى دور الـ 16 بعد تغلبه على السعودي سليمان القاسم 6-3، و6-1، كما فاز زميله طلال عنتر على نظيره الليبي محمد المهدي بمجموعتين دون رد 6-0، و6-0، وغادر عيسى قبازرد البطولة بعد خسارته أمام نظيره الجزائري توفيق سحتالي بمجموعتين لواحدة (6-4) و(5-7) و(6-1)، كما خسر علي الشطي أمام المصنف الخامس المصري عمرو محمد بواقع (2-6) و(1-6)، وكذلك بدر عنتر أمام المصنف السادس الأردني موسى قطب 5-7 و2-6، فيما فاز المصري عمر محمد على الجزائري توفيق سهتالي بمجموعتين دون رد (6-1، و6-2)، كما تغلب الأردني موسى قطب على نظيره الجزائري عيسى الأمين 6-2، و7-6.

وستتواصل منافسات أبطال العرب في الدور ربع النهائي اليوم الجمعة، على أن يقام الدور نصف النهائي للبطولة غدا السبت لمنافسات الفردي والزوجي، فيما تختتم «النخبة العربية» بالمباريات النهائية للفردي والزوجي مساء الأحد.

من جانبه، أكد أمين سر الاتحاد الكويتي للتنس ومدير البطولة فالح العتيبي أن اللجنة المنظمة أكملت جميع تحضيراتها لحفل ختام البطولة العربية للتنس، بالتعاون مع جميع من المؤسسات الحكومية والأهلية، مضيفا: «نسعى لحفل ختامي متكامل، يتخلله الكثير من المفاجآت للحضور والمشاهدين، يتماهى ومشاركة أفضل نجوم اللعبة في الوطن العربي، وما يمثله مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس لكونه مركزا يضاهي أفضل المراكز العالمية للتنس، ولإظهار قدرة الشباب الكويتي على إدارة وتنظيم أفضل البطولات في هذه اللعبة وبكل جدارة».

وأشاد العتيبي بالمستويات المتميزة التي شهدتها البطولة، وقال إن الدور التمهيدي لـ «الأساتذة» العرب امتاز بعدد غير قليل من المباريات المتكافئة، ومنوهاً بأن «المستوى الفني في تطور بوصول أبرز المرشحين إلى الأدوار الحاسمة، ونأمل أن يحقق أبطال الكويت نتائج مميزة في منافسات الفردي والزوجي على حد سواء»، لافتا إلى أن مشاركة أفضل المصنفين رقم 1 و 2 في كل دولة من شأنه أن يجعل من الصعوبة بمكان توقع المتأهلين للدور نصف النهائي، داعيا الجماهير لحضور اللقاءات العربية، والاستمتاع بالمستوى الفني الرفيع الذي يقدمه نجوم العرب.

