قطر وعمان أمام الإمارات وتونس

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يتواجه المنتخبان القطري والإماراتي اليوم على ستاد البيت ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2021، المقامة حاليا في الدوحة.

وستكون المواجهة الخليجية على أشدها بين الطرفين اللذين يسعيان لمواصلة الطريق نحو النهائي. وتأهل المنتخب القطري لهذا الدور عندما ضمن صدارة مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، بفوزه على البحرين بهدف دون رد، وعلى عمان بثنائية مقابل هدف، وعلى العراق بثلاثية نظيفة.

أما المنتخب الإماراتي فتأهل لهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وتفوق عليه المنتخب التونسي بفارق الأهداف، حيث فاز في الجولة الأولى على المنتخب السوري 2- 1، وعلى المنتخب الموريتاني بهدف نظيف، وانهزم في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بهدف نظيف أمام نسور قرطاج.وفي مباراة ثانية ضمن الدور ذاته، يبحث المنتخبان التونسي والعماني عن بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي عندما يلتقيان على ستاد المدينة التعليمية.

