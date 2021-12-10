محمد بن سلمان في قطر.. استقبال مهيب وتعاون متزايد

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الدوحة - الوكالات: عقد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة جلسة محادثات تناولت العلاقات بين البلدين واخر التطورات الاقليمية والدولية كما ترأسا المجلس التنسيقي السعودي - القطري قبل ان يتوجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، امس الى البحرين، والتي سينتقل منها اليوم الى الكويت في اطار جولته الخليجية التي بدأها من سلطنة عمان ثم الامارات.

واستباقا لوصول ولي العهد السعودي الى المنامة، عقد المجلس التنسيقي السعودي - البحريني اجتماعا امس لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وفي الدوحة التي احتفت بوصول الامير محمد بن سلمان بموكب استقبال مهيب ترأس ولي العهد السعودي مع امير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المجلس التنسيقي السعودي - القطري. وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لانشاء المجلس، على ان يكون برئاسة الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، من اجل العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد استعرض المجلس علاقات البلدين وسبل دعمها، كما تناول المجلس عددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، اضافة الى تبادل وجهات النظر حول ما من شأنه حماية الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأجرى امير قطر وولي العهد السعودي الأمير محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتنمية العمل الخليجي المشترك، اضافة الى ابرز المستجدات الاقليمية والدولية.

ورحب امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في تغريدة له بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وقال ان علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على اسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين. وأضاف انه ناقش مع الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين البلدين، كما اكد واياه الحرص المشترك للجانبين على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والاقليم.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ترحيب امير قطر، بولي العهد السعودي، لحظة نزوله من الطائرة في مطار العاصمة الدولة.

كما تداول نشطاء ايضا الموكب المهيب للأمير محمد بن سلمان في شوارع الدوحة بمرافقة خيالة حرس الشرف بالمراسم الأميرية القطرية.

وذكر الديوان الاميري القطري بتغريدة نشرها على صفحته الرسمية بتويتر ان امير قطر اقام مأدبة عشاء تكريما لولي العهد السعودي والوفد الرسمي المرافق له، بمتحف الفن الاسلامي.

وتأتي قطر في المحطة الثالثة من جولة ولي العهد السعودي الخليجية، وتستبق القمة الخليجية المزمع عقدها بالسعودية في 14 من الشهر الحالي. وتعد الزيارة هي الأولى لولي العهد السعودي منذ الأزمة الخليجية التي اندلعت في منتصف 2017 وانتهت بعد قمة العلا الخليجية في يناير 2021.

