القطريون احتفوا بضيفهم الكبير «مرحب بالغالي ابن الغالي»

عربيات ودوليات

أشاد مكتب التواصل الحكومي السعودي بترحيب القطريين استقبالا لولي العهد محمد بن سلمان بعبارة «مرحب بالغالي ابن الغالي، في ديرته الثانية».

ونشرت صفحة التواصل الحكومي بالسعودية، مقطع فيديو عبر تغريدة في حسابها على «تويتر»، اظهر تصريحات ادلى بها قطريون استقبالا بولي العهد السعودي.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة ولي العهد السعودي الى قطر وما لها من توطيد في العلاقات الأخوية بين البلدين بعد انقطاع دام لسنوات.

كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى بالامارات، الشيخ محمد بن زايد بعد قول الأخير له «الله لا يفرقنا يا بو سلمان».

وقال الشيخ محمد بن زايد خلال استقبال ولي العهد السعودي في الفيديو المتداول «الله لا يفرقنا يا بو سلمان والعلاقات تقوى عند الشدائد»، ليرد عليه الأمير محمد بن سلمان قائلا «وقت الشدة ما شفنا الا رجال وأنتم ناس قول وفعل والمصير واحد».

وكان ولي العهد السعودي، قد زار العاصمة الاماراتية ابوظبي، الثلاثاء في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان باستقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قبل ان يتوجه الى قطر في الجولة نفسها، حيث ستكون تلك زيارته الأولى الى الدوحة منذ الأزمة الخليجية عام 2017.

