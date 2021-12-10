السيسي: حريصون على استقرار لبنان وتجنيبه مخاطر الصراعات الإقليمية

عربيات ودوليات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في اطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان، بما يساعد على الحفاظ على قوة وقدرة الدولة اللبنانية، بالاضافة الى صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني. جاء ذلك خلال استقباله امس بمكتبه بقصر الاتحادية الجمهوري في مصر الجديدة، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحضور رئيس الوزراء المصري د مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري . ورحب الرئيس السيسي، برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بلده الثاني مصر، معرباً عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي. وأشاد رئيس الوزراء اللبناني، بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستويين السياسي والاقتصادي، مؤكداً اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على اسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة اساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل، ومثمناً التجربة المصرية الراهنة المبنية على اولوية النجاح الاقتصادي والتنموي، والتي تعد نموذجاً يحتذى به في دول المنطقة. وتناول اللقاء استعراض مستجدات المشهد السياسي اللبناني، بالاضافة الى سبل تعزيز اطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات ابرز الأوضاع الاقليمية وفي وقت لاحق زار ميقاتي مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وقال «اننا كعرب نتطلع الى جامعة الدول العربية لكي تجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا».

وأعرب ميقاتي عن شكره لـ«الأمين العام للجامعة احمد ابو الغيط، على جهده في جمع الكلمة العربية الواحدة وعلى دعمه الدائم للبنان».

وأضاف: «أعلم تماما جهوده المستمرة لتقريب وجهات النظر بين لبنان والدول العربية لكي تتفهم الدول العربية موقف لبنان». وتابع: «نحن كعرب نتطلع الى هذا المكان لكي يجمع جهودنا ولكي نتصالح مع بعضنا البعض، لأنه في النهاية لا يصح الا الصحيح، وعلينا ان نكون جميعا يدا واحدة، ويد الله مع الجماعة».

