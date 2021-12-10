الأزهر: الفساد سلوك محرم

عربيات ودوليات

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية التابع للأزهر الشريف، ان تعمير الكون غاية عُظمى من غايات خلق الانسان، والفساد فيه بأي صورة سُلوك مرفوض ومحرم، كما ان الله خلق الكون، وجعل تعميره غاية عظمى من غايات خلق الانسان، ودعوة جميع الأنبياء والرسل؛ قال الله سبحانه: {...هُوَ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا...}.

وتابع: حرم الإفساد فيه بأي صورة من الصور؛ فقال سبحانه: {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}، ومن صور الفساد المحرمة المرفوضة الفساد الأخلاقي المُنكِّس للفطرة الإنسانية، والمُخالف لقيم الدين وتعاليمه، والناشر للفواحش والموبقات. وأضاف المركز: والفساد العقدي الداعم للأفكار المتطرفة، والهدَّامة، والمُشكِّكة في الدين، المسيئة لمقدساته وشعائره، والفساد المالي والاداري الذي يُفسد الدنيا ومعايشها، ويهدر المصالح والمنافع.

