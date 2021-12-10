موقف إنساني للسيسي «يشعل» مواقع التواصل

عربيات ودوليات

لقي فيديو للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو يجلب كرسيا لفتاة من اصحاب الهمم، انتشارا كبيرا في المواقع والصفحات الاجتماعية في مصر. وكان السيسي يتحدث مع فتاة من ذوي القدرات الخاصة، تدعى خديجة وذلك خلال الاحتفال بيوم «قادرون باختلاف». وقالت خديجة للرئيس المصري: «نفسي الناس يقدرونا ويحترمونا واننا جزء من المجتمع»، ورد عليها السيسي بالقول: «لا انتو شرف يا خديجة وبركة ونصر وكرامة والله العظيم». وطلب الرئيس المصري من الفتاة خديجة ووالدتها التقاط صورة، وفي تلك اللحظات، لاحظ السيسي ان الفتاة غير قادرة على الوقوف، فذهب مسرعا واحضر لها كرسيا، رافضا ان يحمله احد افراد الامن. وبعد ذلك، وضع السيسي الكرسي الى جانب خديجة، ثم ساعدها على الجلوس، الامر الذي جعلها تبتسم، مبدية سعادتها بالبادرة التي قام بها رئيس مصر تجاهها.