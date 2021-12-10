أميركا وإسرائيل تتحضران لـ«السيناريو الأسوأ» مع إيران

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: كشف تقرير صحافي نقلا عن مسؤول اميركي لم تكشف عن هويته، عن وجود خطط لتدريبات عسكرية محتملة ومشتركة بين اسرائيل والولايات المتحدة، تحضيرا لأسوأ سيناريو ممكن لتدمير المنشآت النووية الايرانية في حال اخفقت الدبلوماسية.

وقال مسؤول اميركي كبير لـ«رويترز» مشترطا عدم الكشف عن هويته ان المحادثات المقررة في الولايات المتحدة مع وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس تأتي في اعقاب افادة قدمها القادة في وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان بشأن مجمل الخيارات العسكرية المتاحة لضمان عدم تمكن ايران من صنع سلاح نووي فيما تنفي ايران السعي الى صنع اسلحة نووية وتقول انها تريد ان تبرع في التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية.

وتؤكد الاستعدادات الأميركية - الاسرائيلية، التي لم ترد تقارير بشأنها من قبل، قلق الغرب ازاء المحادثات النووية العسيرة مع ايران التي يأمل الرئيس الأميركي جو بايدن في ان تحيي اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه سلفه دونالد ترامب. لكن مسؤولين اميركيين وأوروبيين عبروا عن استيائهم بعد محادثات الأسبوع الماضي بسبب مطالب هائلة لحكومة ايران الجديدة المتشددة، ما زاد شكوك الغرب في ان ايران تسعى لكسب الوقت لتطوير برنامجها النووي.

وأحجم المسؤول الأميركي عن كشف تفاصيل عن التدريبات العسكرية المحتملة وقال «نحن في هذا المأزق لأن برنامج ايران النووي يتطور الى نقطة» يتجاوزها اي اساس منطقي معهود، معربا في الوقت نفسه عن امل في المباحثات.

وحسب مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات مع ايران، فان الجولة الجديدة انطلقت امس ويعتزم مبعوث الولايات المتحدة الخاص الانضمام اليها في مطلع الأحد او الاثنين.

الى ذلك كشف مسؤولون كبار في وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين بحسب مانقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» امس ان الولايات المتحدة ستحذر عددا من الشركات والبنوك الخاصة التي تتعامل مع طهران، بصفقات كبيرة. وأشار المسؤولون الى انه في حال لم يحصل تقدم في المحادثات النووية، فان وفدا اميركيا رفيعا سيزور عددا من الدول من اجل تشديد الضغط الاقتصادي على ايران وشل قدرتها على التهرب من العقوبات الأميركية التي فرضتها ادارة دونالد ترامب سابقا. وقد تشمل تلك الزيارات، ماليزيا وتركيا والصين، الشريك التجاري الأول لايران.

