العراق: المهام القتالية للتحالف «انتهت رسمياً»

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي بشكل رسمي وانسحابها من العراق. وقال الأعرجي عبر حسابه على تويتر «اليوم انهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي التي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق». وأضاف الأعرجي ان «العلاقة مع التحالف الدولي ستستمر في مجال التدريب والاستشارة والتمكين».

وقبل شهرين كان اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة قد اعلن ان القوات الأميركية المكلفة بمهام قتالية باشرت الانسحاب من البلاد، ويتوقع استكمال العملية نهاية العام. وأوضح حينئذ ان الانسحاب يجري وفق الخطة بين قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع العراقية) والتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، والمتضمنة استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتسليح والتجهيز بين الجانبين.

وأضاف المتحدث ان عددا من المستشارين الأميركيين (لم يحددهم) سيوجدون في معسكرات بالعراق، وستقع حمايتهم على عاتق القوات العراقية، من دون تفاصيل اضافية. وتابع ان هناك تنسيقا في تسليم المعدات والمركبات القتالية والأسلحة الى القوات المسلحة العراقية، فضلاً عن استخدام طائرات التحالف الدولي لاستهداف تنظيم «داعش» في مناطق عدة.

وفي يوليو الماضي اتفقت بغداد وواشنطن، في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي، على انسحاب جميع القوات الأميركية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الحالي 2021.

وأوضح بيان مشترك آنذاك ان العلاقة الأمنية بين البلدين ستنتقل بالكامل الى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري ولن يكون هناك اي وجود لقوات قتالية اميركية في العراق.

على صعيد اخر اعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ان الانفجار الذي قتل 4 اشخاص الثلاثاء في البصرة جنوبي العراق كان يستهدف ضابطاً في القوات الأمنية. وأكد مصدر امني ان الضابط المستهدف وهو ضابط في المخابرات كان يحقق في قضايا اغتيال ناشطين. وقال الكاظمي في كلمة، «شاهدنا كان هناك محاولة لاغتيال احد الضباط في البصرة لأنه كان يبحث عن الجناة ويبحث عن فرق الموت».

ومنذ التظاهرات التي هزت العراق في اكتوبر 2019 ضد الفساد والبطالة، تعرض العشرات من الناشطين للاغتيال او محاولات الاغتيال، فيما اختطف آخرون لوقت قصير.

وذكر الكاظمي بأن قاتل الباحث هشام الهاشمي الذي اغتيل امام منزله في يوليو 2020، بات «اليوم في السجن وينتظر حكم العدالة». وأضاف الكاظمي «نحيي القضاة الشجعان في مدينة الفيحاء الذين لم ترعبهم الابتزازات والتخويف من قبل الجماعات وفرق الموت».

من جهته اتهم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اطرافا لم يسمها بـ«جر البلاد» الى الخطر من اجل بعض المقاعد، في اشارة الى مقاعد مجلس النواب. وقال في بيان صحافي ان «عودة الارهاب المتمثل بداعش في منطقة مخمور والتفجيرات السياسية التي حدثت في محافظة البصرة، وبعض الاغتيالات من هنا وهناك ينبئ عن تأزم الوضع السياسي ولجوئهم للعنف ويذكرنا بما حدث من اعتداءات على المستشفيات وغيرها قبل الانتخابات». وأضاف، ان «هذا ما سيجر البلاد والعباد الى الخطر من اجل بعض المقاعد، وهو ما يستدعي منا التأكيد على حصر السلاح بيد الدولة والعمل الجاد من اجل حل كل المليشيات المنفلتة والتي تسيء استعمال السلاح بحجة المقاومة او اي ذريعة اخرى». وتابع الصدر: «بل وينبئ عن تفشي الفساد واستشرائه في مفاصل الدولة وهذا ما يزيدنا اصرارا على محاربة الفساد بجميع انواعه مهما كان الفاعل وانتماؤه».

