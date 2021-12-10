«قمة الديموقراطية».. بايدن يصطدم بوعوده «الفضفاضة»

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: يجمع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصل الى السلطة في خضم ازمة سياسية غير مسبوقة على مدى يومين حوالي 100 دولة في «قمة من اجل الديموقراطية» اثارت استياء الصين وروسيا. والحدث الذي بدأ امس افتراضيا بسبب وباء «كوفيد-19»، هدفه بحسب البيت الابيض الكشف عن الصراع بين الديموقراطيات والأنظمة الديكتاتورية والأنظمة الاستبدادية وهي في صلب السياسة الخارجية لبايدن. وقالت اوزرا زيا مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن والديموقراطية وحقوق الانسان «نحن في لحظة الحقيقة من اجل الديموقراطية، بدون شك». وأضافت ان الديموقراطيات في العالم «تواجه تحديات متزايدة مصدرها التهديدات الجديدة». وقالت «في جميع انحاء العالم تقريبا شهدت هذه الدول درجات متفاوتة من التراجع الديموقراطي» وتجمع القمة ممثلي 100 حكومة ومنظمة غير حكومية وشركات ومنظمات خيرية. لكن محاولات بايدن تنفيذ وعوده الديموقراطية التي وصفت بـ«الفضفاضة» اصطدمت باعتراضات على لائحة المدعوين التي اثارت توترا شديدا حيث نددت الصين وروسيا اللتان يعتبرهما بايدن ابرز الدول السلطوية، باستبعادهما عن القمة. وكتب سفيرا روسيا اناتولي انطونوف والصين تشين غانغ في مقالة مشتركة «أن تسمح الولايات المتحدة لنفسها بتحديد اي دولة تعد «ديموقراطية» وأي دولة ليست مؤهلة لهذا الوضع يكشف عن عقلية الحرب الباردة». كما ان دعوة تايوان اثارت غضب بكين التي تعتبرها مقاطعة صينية حتى لو لم تكن تسيطر عليها.

وفيما يتعلق بحقوق الانسان او التزوير الانتخابي فان اختيار الدول المدعوة يثير تساؤلات ايضا فقد تمت دعوة باكستان والفلبين والبرازيل التي يرأسها اليميني المتطرف جايير بولسونارو لكن ليس المجر العضو في الاتحاد الاوروبي حيث هناك حكومة قومية في السلطة او حتى تركيا برئاسة رجب طيب اردوغان رغم انها حليفة واشنطن ضمن حلف شمال الأطلسي.

تأتي هذه القمة فيما تشهد الولايات المتحدة ازمة سياسية غير مسبوقة حيث يندد الرئيس السابق دونالد ترامب وحلفاؤه المحافظون بحصول تزوير انتخابي ادى الى خسارتهم الانتخابات في نوفمبر 2020 لكن بدون تقديم ادلة على ذلك. والهجوم العنيف الذي شنه انصار ترامب على الكونغرس في 6 يناير زعزع اسس الديموقراطية الأميركية فيما تبقى البلاد منقسمة رغم محاولات الرئيس ان يظهر بانه يجمع الأمة. ويواجه بايدن ايضا خلال سنة انتخابات منتصف الولاية التشريعية التي عادة ما تكون نتائجها غير مؤاتية للسلطة القائمة هذه الانتخابات يمكن ايضا ان تدفع ترامب الى الترشح لولاية جديدة في 2024 في حال حقق الجمهوريون فوزا انتخابيا.

