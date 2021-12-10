293 صحافياً في سجون العالم!

عربيات ودوليات

بلغ عدد الصحافيين المسجونين في انحاء العالم مستويات غير مسبوقة في 2021 عند 293 صحافيا، وفق «لجنة حماية الصحافيين» ومقرها نيويورك، ربعهم يقبع خلف القضبان في الصين وبورما.

في تقريرها السنوي، قالت لجنة حماية الصحافيين ان 50 صحافيا مسجونين في الصين و26 في بورما و25 في مصر و23 في فيتنام و19 في بيلاروس.

ومع اضافة الصحافيين المسجونين في ايران وتركيا وروسيا واثيوبيا واريتريا، يصل اجمالي عددهم الى 293 صحافيا في سجون في انحاء العالم، اعتبارا من ديسمبر، مقارنة بـ280 في العام الذي سبقه.

و«للسنة السادسة على التوالي تسجل لجنة حماية الصحافيين عددا قياسيا للصحافيين المسجونين في انحاء العالم» وفق جول سايمون المدير التنفيذي للجنة.

وأضاف في بيان ان «سجن صحافيين لاعدادهم تقارير اخبارية هو السمة التي تميز نظاما استبداديا».

تواصل لجنة حماية الصحافيين منذ 40 عاما، التنديد بما يتعرض له صحافيون من قتل وسجن ورقابة واذى جسدي وتهديد.

وتابع البيان «من المؤلم رؤية العديد من الدول على اللائحة عاما تلو الآخر، لكن من المروع بشكل خاص ان ميانمار (التسمية الأخرى لبورما) واثيوبيا اغلقتا الباب بوحشية امام حرية الصحافة».

وأحصت اللجنة 24 صحافيا قتلوا في انحاء العالم هذا العام.

ولا تزال المكسيك «الدولة الأكثر دموية في النصف الغربي من الكرة الأرضية بالنسبة للصحافيين، مع مقتل ثلاثة بسبب تقاريرهم فيما يستمر التحقيق لمعرفة دوافع مقتل ستة آخرين»، كما قالت اللجنة.

وأضافت ان عدد الصحافيين المسجونين يعكس «عدم تسامح متزايد مع التقارير المستقلة في انحاء العالم».

وأشار التقرير الى قيود في البيئة التي يعمل فيها صحافيون في انحاء العالم، ومنها قوانين تستخدم لاستهداف صحافيين في هونغ كونغ وشينجيانغ، والانقلاب في بورما والحرب في شمال اثيوبيا وقمع المعارضة في بيلاروس.

