استنفار في البصرة بعد سرقة «حاوية قنابل عنقودية»!

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البصرة - الوكالات: دخلت قوات الأمن العراقية دخلت في البصرة بحالة انذار بعد ان سرق مجهولون حاوية قنابل عنقودية غير منفلقة. وقال قائمقام قضاء الزبير، عباس ماهر ان «الحاوية تحتوي على قرابة 100 قنبلة غير منفلقة اختفت في ظروف غامضة من مستودعات شركة مختصة بازالة الألغام والمقذوفات الحربية».

وذكرت وسائل اعلام محلية ان «باعة متجولين يعتقد انهم سرقوا الحاوية، ظنا منهم بأنها خالية» مشيرة الى ان «السراق نقلوا الحاوية الى جهة مجهولة».

وفي العراق يعمد الباعة المتجولون على شراء القطع الحديدية القديمة او جمعها من مكبات النفايات لبيعها على معامل الحديد والسكراب.

ويأتي الحادث بعد يوم واحد من مقتل اربعة اشخاص على الأقل واصابة اربعة آخرين بجروح في انفجار دراجة نارية مفخخة قرب مستشفى في وسط البصرة، كبرى مدن جنوب العراق، وفق ما ذكرت قوات الأمن. ولم تتبن حتى الساعة اي جهة التفجير.

