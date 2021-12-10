حللتم أهلاً.. ووطئتم سهلاً

الأولى

يحلُّ ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم ضيفاً عزيزاً على حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وحينما يأتي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت فهو في الحقيقة يكون قد قَدِم من بلده إلى بلده، ومن وطنه إلى وطنه، ومن بين أهله ومحبيه إلى أهله ومحبيه، فليست الكويت والرياض -على مرِّ التاريخ- سوى شعب واحد، وقلب واحد، وجسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

ولعل أصدق ما يمكن أن يقال، وأوجز ما يمكن أن يُعبِّر عن زيارة سمو ولي عهد المملكة الشقيقة إلى الكويت هو قول القائل:

يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا

نحن الضيوفَ وأنت ربُّ المنزل

وغني عن البيان أن نقول إن الزيارة في حقيقتها ليست إلا امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويقيناً فإنها ستضيف لبنة أخرى إلى صرح الأخوّة، وبنيان الأشقاء، وإلى الحصن الحصين المتمثل في مجلس التعاون الخليجي المبارك الذي عادت إليه اللُّحمة بعدما برئ مما أصابه في فترة من الفترات، ليعود نشاطه مجدداً علــى مختلف الأصعدة لتحقيق مصلحة ورخاء ورفاهية الشعب الخليجي الواحد.

إنّ زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تسبق بأيام قلائل القمة الخليجية المقبلة المقرر انعقادها الشهر الحالي، وبالتالي فإنها تأتي ضمن الخطوات الإيجابية المتعددة التي قامت وتقوم بها الرياض من خلال دبلوماسيتها الهادئة الرزينة المدروسة، التي لا تدع شيئاً للظروف، ولا تترك أمراً رهيناً بتغير الأحوال، لأنها -باختصار شديد- دبلوماسية واعية متفردة تقوم على الشفافية والصدق والحق المبين.

وليس بخافٍ على أي متابع أهمية الزيارة في توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى مناقشة الملفات الملحة في المنطقة، وخصوصاً ما يتعلق بالوضع الأمني، وبالجانب الاقتصادي، والتبادل التجاري، وبالمصالح البينية المشتركة، فضلاً عمّا يهدد الأمن الاجتماعي في منطقة الخليج من الإرهاب والعنف والأفكار الهدّامة وغير المقبولة.

وإذا اعتبرنا كلَّ ما تقدَّم من المسلَّمات التي لا يختلف عليها اثنان، فإن المترتب على ذلك هو أن يزداد سقف طموحات الكويتيين والسعوديين، في أن تسفر الزيارة عن مزيد من التوافق والتطابق، ومزيد من العمل المشترك، ومزيد من الأُلفة والمحبة والوئام، ومزيد من الرفعة والنهضة والارتقاء التي يحمل لواءها قيادتا البلدين، وتبذلان في سبيلها كلّ الجهود المخلصة في كل وقت وفي كلّ حين.

ومن المؤكد أن الوثبات المتتالية، والنجاحات المتكررة التي حققتها السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه، وبتنفيذ ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ستتلوها وثَباتٌ أخرى مع شقيقاتها الخليجيات من دون استثناء، فالقيادة الواعية الرشيدة الحكيمة، والفكر الجاد المتطور لا تقف طموحاته عند حدٍّ، بل يدفعه النجاح إلى النجاح، ويأخذه التوفيق إلى التوفيق، خصوصاً إذا كان الشأن شأن الوطن، والأمر أمر المملكة التي ينظر القاصي والداني إلى قيادتها نظرة التقدير والإشادة في آن واحد، التقدير للشخص المجد المخلص المجتهد الدؤوب، والإشادة بكَمِّ النجاحات والتغيّرات الإيجابية التي أحدثها في زمن قصير وجيز، ربما لا يعدُّ شيئاً إذا قيس بأعمار الدول والشعوب.

فيا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية: أهلاً بكم في ديرتكم.. أهلاً بكم وسط إخوانكم، فأنتم عند أشقائكم الكويتيين، في سويداء القلوب، وفي مقل العيون.

سلمتم وسلمت مملكة الخير والطهرِ والنقاءِ، وسلمت الكويت أميراً وولي عهد وشعباً من كلِّ مكروه وسوء.

