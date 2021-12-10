الجابر: كشف حساب لإنجازات الجيش.. سنوياً

وطن النهار

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر على أن من يحاول اللعب في الجيش الكويتي فسيواجه القضاء العادل، مبينا انه المؤتمر عقد وذلك بعد مرور عام منذ توليه وزارة الدفاع وهو عبارة عن كشف حساب عن انجازات الجيش الكويتي خلال عام واعد بأن يقدم كشف حساب سنويا طوال خلال وجوده في وزارة الدفاع، واضاف ان الدولة تمر بأزمة مالية بسبب جائحة «كورونا»، لافتا الى انخفاض مصاريف المكاتب الخارجية لوزارة الدفاع بما يقارب 50 مليون دينار وذلك من خلال تقليص الهيكل التنظيمي للضباط الارتباط من 160 الى 49 ضابطا وايضا المكاتب من 24 الى 20 مكتبا، مشيرا الى تسليح الجيش الكويتي مستمر، ولكن وفق الضوابط المالية، كما تم تخفيض «عهد « وزارة الدفاع من مليار و631 مليون دينار الى 778 مليون دينار حبيث اجمالي ما تم تخفيضه بمقدار 852 مليون دينار، وايضا تم تخفيض الامانات من مليار و461 مليون دينار الى 594 مليون دينار باجمالي ما تم تخفيضه 894 مليون دينار، وبشأن مستحقات الشركات فقد تمت تسوية مستحقات الشركات باجمالي 84 مليون دينار.

وقال العلي خلال المؤتمر الصحافي تحت عنوان «قادرون» الذي عقد في نادي ضباط الجيش، لايضاح انجازات وزارة الدفاع خلال عام منذ تسلمه حقيبه الوزارة، بان الوزارة قامت بوضع خطة لسد النقص في الوزارة من خلال تشجيع الشباب الكويتي للانخراط في السلك العسكري من خلال قيام الوزارة بعمل اكثر من حملة تحت شعار «كن منهم» والتي حققت نجاحاً كبيراً، مبيناً انها عملت على استقطاب الشباب الكويتي خلال الاشهر الماضية، حيث بلغت الاعداد خلال هذه المدة ما يُعادل اعداد المتقدمين خلال الاربع سنوات الماضية المتتالية حيث بلغ عدد المتطوعين خلال حملة « كن منهم « في العام الحالي 3120 متطوعا فيما بلغ عدد المتطوعين للسنوات من 2016 الى 2020 بلغ 4353 متطوعا.

وأضاف العلي بانه فتحنا باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة جندي مهني للكويتيين وابناء الكويتيات وسد النقص الحاصل في عموم وحدات الجيش الكويتي.

واكد العلي ان قرار دخول المرأة الكويتية السلك العسكري جاء وفقا للدستور الكويتي الذي ساوى في الحقوق والواجبات بين الرجال والنساء، حيث ان علينا انصافها من خلال الدستور الذي اقسمنا على احترامه، مضيفا ان التاريخ يشهد على كفاءتها ومكانتها وتميزها في جميع الازمات الطارئة التي مرت على البلاد، ولا يمكننا نسيان التضحيات التي قدمتها ابان الغزو الغاشم على وطننا الحبيب فهي بالفعل اخت الرجال فهي سطرت قصصا وملاحم، مشيرا الى ان العنصر النسائي موجود بالفعل بالجيش رغم امتعاض البعض من قرار دخولهن للسلك العسكري، لافتا الى ان القرار لم يتطرق الى حمل المرأة للسلاح ومطاردة الأعداء، معلنا عن فتح باب التسجيل للمرأة الكويتية في الجيش الكويتي 19 ديسمبر الحالي، ونحن نرحب بها فهي اخت الرجال.

