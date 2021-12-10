28 شركة معتمدة للتأمين الإجباري للسيارات

مال وأعمال

قامت وحدة تنظيم التأمين بتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لاصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «التأمين الإجباري للمركبات» بحيث تضم 28 شركة تأمين.

وقررت وحدة تنظيم التأمين رفع اسماء شركات دار السلام للتأمين التكافلي، غزال للتأمين، أمان للتأمين التكافلي من القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور «التأمين الإجباري للمركبات» وذلك وفقاً للملحق رقم 1 من القرار.

وضمت القائمة المعتمدة وفق الملحق الأول «1» المرفق بالقرار رقم 47 لسنة 2021 كلاً من: شركة وربة للتأمين, شركة الكويت للتأمين، مجموعة الخليج للتأمين، الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الأولى للتأمين التكافلي، شركة وثاق للتأمين التكافلي، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، شركة مصر للتأمين، الشركة الكويتية القطرية للتأمين، شركة اورينتال أنشورنس ليمتد، شركة التأمين العربية السعودية، شركة التأمين العربية، شركة الدولي للتأمين التكافلي، شركة إيلاف للتأمين التكافلي، شركة تآزر للتأمين التكافلي، شركة بوبيان للتأمين التكافلي، الشركة الوطنية للتأمين التكافلي، شركة بيتك للتأمين التكافلي، الشركة الخليجية للتأمين التكافلي، شركة الهند الجديدة للتأمين المحدودة، شركة الضمان للتأمين التكافلي، الشركة العربية الإسلامية للتأمين التكافلي، شركة زمزم للتأمين التكافلي، الشركة الكويتية العالمية للتأمين التكافلي، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، شركة عناية للتأمين، وشركة برقان تكافل للتأمين التكافلي.

