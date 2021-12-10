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4 قرارات تنظيمية


اصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين لـ 4 قرارات بشأن مزاولة وساطة التأمين واعادة التأمين لدى الوحدة اعتبارا من تاريخ صدور القرار على ان ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ 31 مارس 2022.
وأكدت الوحدة في قرارها رقم 43 لسنة 2021 بشأن ترخيص الشركات والمهمة التأمينية الخاضعة لاحكام المادة 2 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين انه يتعين على الاشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار اليها وجميع القرارات الصادرة عن الوحدة.


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