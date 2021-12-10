وقف «دار السلام للتأمين التكافلي»

مال وأعمال

أوقفت وحدة تنظيم التأمين شركة دار السلام للتأمين التكافلي عن مزاولة جميع أنشطة التأمين ابتداء من أمس وحتى 31 مارس 2022 وذلك بسبب وقف مقدمي الخدمة والمستشفيات لاستقبال المؤمن عليهم لدى الشركة، عدم تزويد الشركة وحدة تنظيم بشأن تزويدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالبريد الإلكتروني المعتمد للشركات، وعدم التزام الشركة بتسوية مستحقات حملة الوثائق والمستفيدين حسب المواعيد المقررة لتسوية المطالبات المنصوص عليها، وعدم تنفيذ الشركة أحكام قضائية نهائية متعلقة بأنشطتها.

وجاء في المادة الثانية من القرار رقم 46 لسنة 2021 والذي حصلت «النهار» على نسخة منه، انه على الشركة تصحيح المخالفات المنسوبة إليها بموجب المادة السابقة خلال مدة الايقاف.

ونصت المادة الثالثة من القرار، ببقاء جميع الوثائق الصادرة قبل تاريخ هذا القرار ساري المفعول بما تتضمنه من التزامات وحقوق وضمانات وتلتزم الشركة بمباشرة الأعمال الإدارية المرتبطة بها.

