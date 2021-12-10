«Ooredoo الكويت» تُحيي ذكرى اليوم الوطني لتولي مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم آل ثاني الحُكم

مال وأعمال

أحيت «Ooredoo» للاتصالات، ذكرى تولي مؤسس دولة قطر، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني آل ثاني، مقاليد الحكم في حفل استقبال خاص عقد في سكن السفير يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر 2021. وأقامت السفارة القطرية حفل الاستقبال بحضور سعادة السفير القطري في الكويت، علي بن عبدالله آل محمود، الذي استقبل جموع المهنئين من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية الذين توافدوا لتقديم التهاني. وقد حرص قيادي وشركة «Ooredoo» كونها إحدى الشركات القطرية الكبرى في دولة الكويت، على حضور حفل الاستقبال لتهنئة سعادة السفير القطري في الكويت والضيوف الحاضرين.

وقد حضر حفل الاستقبال من شركة «Ooredoo» الكويت كل من: الرئيس التنفيذي - عبدالعزيز يعقوب البابطين، ورئيس القطاع المالي فادي قعوار، ومدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي مجبل الأيوب، ومدير إدارة كبار الشخصيات والعلاقات الحكومية ثامر الطاحوس، ومدير العلاقات العامة والاتصالات الداخلية ناظم الغبرا، ومسؤولي وسائل التواصل الاجتماعي عبدالله جريس وقناص الفجي، ومدير أول الشركات سليمان الحمود، ومدير الإعلان والتسويق ناصر العبدالله، ومدير أول رعاية العملاء فهد الكندري.

وعبرت الاحتفالات التي أقيمت عن هوية وتاريخ دولة قطر فضلاً عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، بالإضافة إلى إحياء ذكرى تأسيس الدولة وما حققته من نهضة وتطور في ظل القيادة الحكيمة.

